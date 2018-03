Il Paese delle auto blu: sono 86.000 e costano 2,5 miliardi

ROMA. E' stimato in 2,5 miliardi di euro il costo totale, comprensivo del personale, per le 86.000 auto blu monitorate.

ROMA. E' stimato in 2,5 miliardi di euro il costo totale, comprensivo del personale, per le 86.000 auto blu monitorate.



A cui sono da aggiungere circa 1,2 miliardi di euro per la gestione del parco autovetture escluse dalla rilevazione (circa 75.000 autovetture utilizzate per servizi di sicurezza e vigilanza). E' la conclusione della ricognizione sul parco auto della Pubblica Amministrazione realizzato da FormezPA su incarico del Ministro Renato Brunetta e che ha rilevato per gli anni 2008, 2009 e 2010 (fino ad aprile) il numero di auto di rappresentanza assegnate in uso esclusivo e non esclusivo, il numero e la qualifica degli assegnatari delle auto, il numero di auto utilizzate per servizio o per specifiche esigenze degli uffici, il numero di autisti e il personale addetto al parco auto, il costo comprensivo di carburante e il chilometraggio percorso per singola autovettura.

La rilevazione, realizzata attraverso la compilazione di un questionario online, avviata il 15 maggio 2010 e conclusasi il 15 settembre, ha riguardato tutte le autovetture della P.A. centrale e locale (escluse quelle con targhe speciali o destinate a funzioni di sicurezza e/o vigilanza). Grazie alla piena collaborazione di tutti gli organi costituzionali e di tutti i livelli istituzionali, il rapporto - che entro 10 giorni sara' presentato al Parlamento e interamente messo a disposizione sui portali informativi della Pubblica amministrazione - rappresenta un monitoraggio unico anche in campo internazionale.

Sono 5.070 le amministrazioni rispondenti sul totale di 9.020 soggette all'indagine. Il campione delle risposte ricevute rappresenta l'80% della popolazione complessiva dei dipendenti della Pubblica Amministrazione monitorata. Ha risposto al monitoraggio la totalita' degli organismi costituzionali, dei Ministeri, delle Regioni, dei Comuni Capoluogo e il 99% delle Province. Significativo anche la percentuale di risposta degli enti che fanno parte del Servizio Sanitario nazionale (80%) e di Universita' e Camere di Commercio (95%).

Sulla base delle proiezioni effettuate dal campione rilevato rispetto all'universo delle amministrazioni (sia per numero di dipendenti sia per auto registrate dall'Aci), si puo' stimare con approssimazione del 5% che il parco auto delle Pubbliche Amministrazioni e' composto da circa 5.000 auto blu/blu (auto di rappresentanza politico-istituzionale), 10.000 auto blu (auto al servizio della dirigenza delle amministrazioni, in linea di massima con autista) e circa 71.000 auto grigie, vetture a disposizione degli uffici locali per attivita' strettamente operative (controlli ambientali e manutentivi del territorio, visite ispettive, servizi delle amministrazioni).

Nel dettaglio, nella Pubblica Amministrazione centrale sono presenti circa 3.000 auto blu/blu, 5.500 auto blu e 1.500 auto grigie. La Pubblica Amministrazione locale dichiara invece una dotazione pari a 2.000 auto blu/blu, 4.500 auto blu e 69.500 auto grigie. Inoltre dal monitoraggio emerge che nelle amministrazione centrale, nel 2009 i costi medi annui per consumi sono stati i seguenti: 10.692 euro per le auto blu/blu e 5.787 euro per le auto blu e/o grigie. In media le auto blu/blu hanno percorso 13.804 chilometri, mentre le auto blu ne hanno percorsi 7.408.

Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione locale, i costi medi annui al 2009 ammontano rispettivamente a 11.414 euro per le auto blu/blu, 5.517 euro per le auto blu e 2.908 euro per le auto grigie. Sono pari a 21.751 i chilometri percorsi dalle le auto blu blu, a 13.645 quelli percorsi dalle auto blu e 8.432 da quelle grigie.

Il personale alla guida e' stimato pari a 2,1 addetti per le auto blu/blu e a 1,2 addetti per le auto blu. A tale numero si deve aggiungere il personale a diverso titolo direttamente o indirettamente impegnato al servizio del parco auto, e che mediamente risulta pari a 0,20 addetti per ogni autovettura. In base alle stime effettuate sul costo complessivo del personale impegnato, la spesa media annuale, inclusiva dei costi di ammortamento e' mediamente di 130.000 euro per ogni auto blu/blu, di 85.000 euro per ogni auto blu e di 16.000 euro per ogni auto grigia. Il costo del personale incide per oltre il 70% del costo totale di gestione. Dai dati fin qui raccolti il numero complessivo delle auto in dotazione alle Pubbliche Amministrazioni appare lontanissimo da quello che nei mesi scorsi era stato "strillato" da diversi quotidiani e settimanali. Le auto con autista, blu/blu e blu, sono in realta' inferiori alle 15.000 unita'. Tuttavia, a seguito del monitoraggio, molte amministrazioni hanno gia' avviato misure di riduzione del numero delle auto e dei consumi tra il 20 e il 30%.

Se ogni singola Amministrazione centrale e locale arrivasse a tagliare il 30% del proprio parco auto, il risparmio per i conti pubblici supererebbe comunque il miliardo di euro l'anno.

Come annunciato negli scorsi mesi, il monitoraggio sull'uso delle "auto blu" non aveva solo funzioni ricognitive ma serviva a fornire una base numerica certa al fine di realizzare consistenti risparmi. A tal proposito, il Ministro Brunetta sta predisponendo un disegno di legge su "la trasparenza, la razionalizzazione, l'ottimizzazione e la riduzione delle autovetture di servizio utilizzate dalle pubbliche amministrazioni", che consentira' notevolissimi risparmi per il Paese.

