Economia, in provincia di Chieti è allarme rosso

CHIETI. La provincia che ha trainato per anni l’economia abruzzese si scopre in grave affanno.

E’ quanto emerso dall’analisi che la Cna di Chieti ha presentato all’attenzione delle istituzioni locali e delle associazioni del mondo dell’impresa, in occasione del forum dal titolo “Economia: Abruzzo regione in sofferenza, Chieti provincia in crisi”, tenuto stamattina nella sala rossa della Camera di commercio, al foro boario di Chieti Scalo. Secondo lo studio realizzato da Aldo Ronci, gli indicatori dello stato di sofferenza della provincia chietina sono almeno quattro: flessione del numero di imprese, calo dell’occupazione, caduta del credito, stagnazione della popolazione.

I dati, elaborati dal centro studi regionale della Cna su diverse fonti ufficiali (Istat, Bankitalia, Infocamere) dicono così che nel biennio 2009-2010, il mercato del lavoro ha subito un arretramento impressionante. La caduta dell’occupazione nel territorio provinciale ha raggiunto percentuali da shock, con ben 11.311 unità in meno, ovvero quasi il 50% dell’intero dato regionale, gran parte dei quali forniti dall’industria e dall’area dei servizi. Valori assoluti confermati anche dall’andamento del tasso di occupazione, fermo al 53,4%, contro una media nazionale del 56,9. Caduta dell’occupazione che, ovviamente, porta ad una impennata nel numero dei disoccupati: tra 2009 e 2010, i senza lavoro sono stati 5.996, di cui 3.253 nel 2009 e 2.743 nel 2010 (tasso di disoccupazione oltre il 10%).

Al quadro fortemente problematico fornito dallo studio della Cna arriva un sostegno dall’andamento delle imprese: fronte di incrementi abbastanza significativi nelle altre tre province d’Abruzzo (L’Aquila +838 unità; Teramo +649; Pescara +697), la sola a far registrare nel biennio 2009-2010 una totale stagnazione e quella di Chieti, ferma ad appena +25. Presenta luci ed ombre, sempre nello stesso biennio, la dinamica delle imprese artigiane (con la crescita all’Aquila e Pescara), ma una flessione a Teramo e – manco a dirlo- a Chieti.

Pressoché nulla, sempre nel Chietino, la crescita del credito, che invece ha contraddistinto l’andamento delle altre province della regione. Nei primi nove mesi del 2010, è stato infatti l’unico territorio sostanzialmente “immune” dal benefico vento di ripresa di cui hanno beneficiato soprattutto le famiglie, e che ha fatto segnare all’Aquila un aumento di 364 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a Teramo di 576 milioni, a Pescara di 601 e a Chieti di appena 134. A farne le spese sono state, in modo particolare, le imprese: segno “+” davanti al dato delle altre tre province della regione, contro il profondo rosso del Chietino, come dimostra il -211 milioni registrato. Gravissimo, a completare il quadro fosco che il credito produce, l’andamento delle “sofferenze”, ovvero le somme che le banche non riescono più a ottenere dalla propria clientele: nei primi nove mesi del 2010, in provincia di Chieti hanno subito un incremento di 177 milioni, pari al 68,92%, percentuale che mette la provincia ai primi posti a livello nazionale.

Ferma l’economia, in provincia di Chieti ristagna pure la popolazione: a fronte della crescita demografica, nel decennio 2001-2010 di Pescara (+1992 unità), di Teramo e dell’Aquila (+556 e +649), il Chietino “guadagna” l’ultima posizione con appena 271 unità.

CNA: RILANCIO IN CINQUE MOSSE

Rilanciare gli strumenti che avevano posto la provincia di Chieti all'avanguardia della programmazione territoriale. Puntare su un modello di sviluppo eco-compatibile che favorisca la promozione del turismo. Investire nelle fonti energetiche rinnovabili. Istituire un fondo di garanzia per aiutare le imprese, soprattutto le più piccole, in debito d'ossigeno. Intensificare il confronto istituzionale con le imprese. Sono cinque le mosse indicate dalla Cna di Chieti per rilanciare l'economia provinciale: ad illustrarle, nel corso del forum in programma stamattina nella sala rossa della Camera di commercio, è stata il direttore provinciale della confederazione artigiana di Chieti, Letizia Scastiglia.

«Istituiamo i gruppi di lavoro, intensifichiamo i momenti di confronto e ampliamo la partecipazione ai sindaci dei comuni di quelle aree della provincia particolarmente colpite dalla crisi», ha detto riferendosi all'attività della Consulta provinciale per il lavoro e l'economia, di fronte ad una platea composta da imprenditori, rappresentanti del mondo delle imprese e delle istituzioni, come il presidente della commissione Sviluppo economico della Provincia, Federico Fioriti, e al sindaco di San Salvo, Gabriele Marchese. Nel suo intervento, Scastiglia ha rilanciato inoltre la richiesta di maggiore ,«coordinamento dei tre Patti territoriali, per creare momenti di condivisione sulle buone prassi, sulle strategie, sugli strumenti e le azioni da mettere in campo».

Dedicati a un modello di sviluppo eco-compatibile, i passaggi del suo intervento sul modello economico, con scelte energetiche e turismo i primo piano: «La Cna crede in un modello di sviluppo eco-compatibile e sostiene tutte quelle iniziative che tendono a valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico e a promuoverlo. Una scelta che fa il paio con il nostro giudizio positivo, in materia energetica, sulla sottoscrizione da parte di 104 Comuni della provincia, del Patto dei Sindaci. Saremo al fianco di queste virtuose amministrazione per sensibilizzare e finanziare quelle imprese che vorranno investire in energie da fonti rinnovabili. Non è più condivisibile una politica schizofrenica che da un lato promuove la “Costa dei trabocchi”, ma dall’altro lascia spazi a progetti che mettono a rischio il nostro patrimonio naturale».

Sul credito, infine, la Cna di Chieti propone l'istituzione di un fondo di garanzia intersettoriale provinciale per la concessione di garanzie integrative, magari da utilizzare per il ripiano contributivo previdenziale.

Nel suo intervento di saluto, il presidente della Cna provinciale, Savino Saraceni, si è invece soffermato soprattutto sul valore sociale del fare impresa («Parole come 'lasciare morti per strada' non ci piacciono quando si parla di crisi, nessuno deve essere lasciato senza aiuto. La chiusura anche di una sola azienda è un dramma per imprenditori e dipendenti») e sulla necessità che il mondo delle piccole imprese si dia una sola voce:«Con Confartigianato, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti è il momento di lanciare anche nella nostra provincia la fase costituente di Rete Imprese Italia, per poter finalmente parlare con una sola voce».

