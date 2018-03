Centri per l’Impiego, partono corsi di riqualificazione per gli iscritti

PESCARA. Otto percorsi di riqualificazione professionale, della durata di 150 ore l’uno, saranno organizzati a partire dal mese di luglio dal settore Lavoro della Provincia di Pescara.

I corsi sono per i lavoratori disoccupati o gli inoccupati, selezionati tra gli iscritti ai Centri per l’Impiego.

Su questo argomento si è svolta ieri una conferenza stampa presso la sede dell’assessorato al lavoro della Provincia di Pescara, cui hanno preso parte l’assessore Antonio Martorella e il dirigente del settore Lavoro Tommaso Di Rino.

«E’ questa la prima tranche del piano formativo che questo assessorato sta mettendo a punto e che sarà reso noto subito dopo l’estate – ha dichiarato Martorella-. Per ora proponiamo corsi più brevi, ma abbastanza consistenti per poter assicurare una buona preparazione di base in aree di competenza molto richieste dal mercato del lavoro non solo locale2.

Si tratta di percorsi formativi inerenti 6 aree di attività: “Creazione di impresa”, “Amministrazione, contabilità e segreteria”, “Accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione”, “Servizi turistici”, “Lingua inglese livello B1: Business English”e “Lingua inglese, livello A2 (KET)”. S

Solo per quest’ultima tipologia sono previsti almeno tre percorsi, per cui in totale il numero programmato sale ad otto.

«Abbiamo voluto diversificare le aree di formazione – ha dichiarato Tommaso Di Rino - sulla base di precise esigenze espresse dal mercato, che abbiamo desunto dalle comunicazione obbligatorie sulle assunzioni in provincia di Pescara. Dall’analisi dei dati è venuto fuori che il settore turistico è quello trainante, per cui abbiamo proposto percorsi finalizzati al lavoro nel campo turistico (accoglienza alberghi e ristoranti, lingua inglese, servizi turistici). Molte aziende ci hanno segnalato alcune carenze nel settore amministrativo e contabile, per cui abbiamo ritenuto di dover proporre un corso su amministrazione,contabilità e segreteria. Infine il corso sulla creazione di impresa, nelle 150 ore di formazione, servirà a far capire come trasformare l’idea in una impresa, che cosa significa diventare imprenditori, e se il candidato possiede le competenze necessarie».

I corsi – tutti gratuiti e con un rimborso spese di 300 euro per ogni allievo - saranno organizzati dalle Agenzie Formative accreditate dalla regione Abruzzo e operanti nel territorio della provincia di Pescara.

Le ore in aula saranno 120 mentre 30 ore di stage in azienda. Le iscrizioni per gli allievi scadono il 30 giugno.

Per iscriversi è necessario scaricare la modulistica dal sito www.pescaralavoro.it e portare a mano la domanda presso il Centro per l’Impiego di appartenenza: Pescara (che comprende anche Montesilvano), Penne e Scafa.

Nella preparazione delle graduatorie si terrà conto dell’anzianità di iscrizione ai CPI; ma se le domande saranno eccedenti i posti attualmente disponibili, si sta già pensando di duplicare i corsi più richiesti.

25/06/2011 14.07