Bollo auto: un sms ricorda la scadenza del pagamento

ABRUZZO. Un sms o una mail ricorderanno ai propietari di auto residenti in Abruzzo la scadenza per il pagamento del bollo auto.

E' la sostanza di una convenzione stipulata tra Regione Abruzzo ed Automobile Club d'Italia, per attivare il servizio denominato "Ricorda la scadenza", cliccando sul portale della Regione Abruzzo al link "Bollo auto. Ricorda la scadenza".

Compilando il form si otterrà una confernma di iscrizione e, quindi, l'avviso di scadenza. Il servizio, che conta già 700 iscrizioni a partire dal mese di aprile, è stato presentato ieri mattina dall'assessore al Bilancio, Carlo Masci, e dal segretario generale dell'Aci.

Per l'assessore, il «servizio gratuito per gli utenti consentirà ai cittadini di evitare un aggravio di oneri per il mancato versamento dovuto ad una eventuale dimenticanza».

Benefici sono pure previsti per l'Ente Regione che potrà risparmiare sui costi di notifica degli atti di accertamento, ed ottenere un puntuale adempimento tributario.

Il segretario generale dell'Aci ha ricordato il «consolidato rapporto con la Regione Abruzzo», antesignana tra le regioni in fatto di servizi per la riscossione delle tasse automobilistiche. Anche in questo caso la Regione Abruzzo è tra le prime dopo la Basilicata e le province autonome di Bolzano e Trento ad offrire ai propri residenti questo tipo di facilitazione nei pagamenti dei tributi.

Secondo i dati forniti dal Segretario generale dalla prima fase di attivazione del servizio "Ricorda la scadenza" si è ottenuto una riduzione degli errori di versamento superiore al 50 per cento, una riduzione dell'evasione fiscale superiore al 15 per cento, ed un abbattimento dei costi relativi alle procedure di accertamento.

11/06/2011 10.50

