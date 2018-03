Università, lo studio di Eurostudent:«la crisi economica diventa crisi sociale»

Dopo periodi di assestamento, dovuti all'avvio della Riforma dell'offerta didattica, il tempo medio dedicato allo studio (lezioni + studio individuale) dagli studenti e' di 41 ore a settimana, progressivamente aumentato negli anni: era di 32 ore/settimana all'inizio dei Novanta. Inoltre, dopoo un'iniziale difficolta' gli studenti sono riusciti a costruirsi un bilancio del tempo piu' sostenibile e piu' 'equilibrato'. Tra il 2006 e il 2009, si legge nel dossierm, il tempo medio per le attivita' di studio torna a crescere di circa 3 ore/settimana. Interpellati sulla 'sostenibilita'' dei corsi di studio, gli studenti danno nel 43% dei casi una valutazione esplicitamente positiva, mentre l'area del giudizio negativo e' meno diffusa (37%). Anche il giudizio sulla preparazione teorica acquisita vede prevalere una valutazione positiva, nel 61% dei casi: disponibili a impegnarsi di piu', insomma, anche se si frequenta l'universita' da pendolari. Tra chi studia in sede, chi e' pendolare e chi e' fuori sede, a 'stare di piu'' sui libri sono i fuori sede, con oltre 42 ore/settimana. Il bilancio del tempo indica che i pendolari seguono piu' assiduamente le lezioni di chi e' in sede e, settimanalmente, le ore spese a studiare dai due gruppi sono equivalenti. Comunque gli studenti e le famiglie non rinunciano a investire in formazione, ma modificano le scelte verso soluzioni compatibili con le risorse a disposizione: optano a favore di sedi di studio piu' vicine, anche se di minor prestigio, oppure rinunciano al trasferimento - piu' dispendioso - a favore di una meno costosa mobilita' giornaliera. Inoltre dall'analisi risulta che quattro studenti su dieci lavorano. La diffusione del lavoro studentesco e' legata a una serie di fattori, spiega la relazione: all'eta'. A 20 anni gli studenti che lavorano sono il 22%. Nella fascia di eta' 24-27 anni sono il 48%. Dopo i 27 anni salgono fino all'83%. Il secondo dato che incide e' la condizione sociale: i figli di genitori con istruzione di livello medio-basso (condizione sociale non privilegiata), lavorano piu' dei figli di genitori laureati. Inoltre il lavoro saltuario e' la forma prevalente fino ai 24 anni. A questa eta', il 22% ha un lavoro saltuario e l'11% uno continuativo. Viceversa quest'ultimo e' di gran lunga prevalente tra coloro che hanno oltre 27 anni (68% dei casi). Pesano infine le differenti condizioni del mercato del lavoro locale: il lavoro degli studenti e' piu' diffuso tra gli iscritti nelle universita' del Centro-Nord. 07/06/2011 13.47