Phard: sottoscritto l’accordo con i sindacati

TERAMO. Trasferimenti volontari a Nola, a Mosciano rimane un presidio aziendale, cassa integrazione fino ad aprile dell’anno prossimo.

Trasferimenti a Nola solo su base volontaria e con incentivi; cassa integrazione fino all’11 aprile del prossimo anno; a Mosciano Sant’Angelo rimangono lo spaccio aziendale e il magazzino con l’impiego di 10 dipendenti. Questi i capisaldi dell’accordo raggiunto questo pomeriggio, al tavolo delle relazioni industriali della Provincia, fra i sindacati e l’amministratore delegato della Phard spa, Fausto Cosi.

«Non lo consideriamo affatto un successo perché comunque un marchio prestigioso del made in Italy smembra il polo teramano ma, certo, se teniamo conto delle posizioni iniziali dell’azienda quello di oggi è un accordo significativo che lascia una porta aperta sul futuro e tutela quanto più possibile i lavoratori», affermano gli assessori al lavoro e alle attività produttive, rispettivamente Eva Guardiani e Ezio Vannucci, che hanno seguito da vicino lo svolgersi della vertenza . La Phard, che ha dichiarato di voler far rientrare in Italia la produzione attualmente in essere all’estero, si è impegnata a verificare «concretamente e preliminarmente, la possibilità che tale produzioni possano essere realizzate nella provincia di Teramo».

L’accordo sottoscritto ieri pomeriggio, quindi, prevede: che spaccio e magazzino rimangano a Mosciano Sant’Angelo con l’impiego di 10 unità a rotazione: la società garantirà un rimborso spese, la casa a Nola per 24 mesi, un incentivo di 15 euro al giorno per un anno a coloro che entro ottobre decideranno di trasferirsi nel polo campano dell’azienda; la flessibilità di orario a inizio e fine settimane alle madri lavoratrici; il “ri-trasferimento” a Mosciano su richiesta del lavoratore.

22/09/10 9.04