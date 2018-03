Gelati, accordo tra Gis e Del Monte per i sorbetti alla frutta

TERAMO. Dalla collaborazione di due aziende del settore food, Fresh Del Monte Produce Inc. e Gis Gelati, nascono i sorbetti a base di frutta non Ogm.

I consumi crescenti di frutta fresca e la maggiore domanda di snack naturali e rinfrescanti, dimostrano l’attenzione crescente dei consumatori per gli alimenti sani.

Così l’esperienza di Gis, nella produzione di gelati, si è unita alla qualità della frutta di Del Monte, per realizzare un prodotto dedicato a chi vuol seguire un’alimentazione più genuina ed equilibrata senza perdere di vista il gusto.

«Abbiamo avuto la grande opportunità di collaborare con Del Monte – spiega Antonio Galli, direttore marketing di Gis – per sviluppare una nuova linea e raggiungere una fascia diversa di clienti. Infatti, la strategia di marketing è partita dall’individuazione di un segmento di mercato ancora poco presidiato dalle aziende, senza un vero leader riconosciuto: quello del gelato alla frutta. Questo – prosegue Galli – ha già permesso di valorizzare ancor di più la percezione dell’azienda Gis come produttore affidabile di gelati presso i buyer della GDO ed il trade, riscuotendo notevole interesse e curiosità».

Il prodotto di gamma “premium” verrà posizionato sul mercato ad un prezzo accessibile al consumatore. «Vogliamo far percepire – spiega Galli – la qualità senza incidere sul prezzo come spesso avviene sui prodotti di qualità elevata. Per poter essere accettati dal mercato è stato necessario sviluppare un prodotto superiore a quelli attualmente esistenti e competitivo sotto diversi aspetti».

I sorbetti alla frutta mantengono caratteristiche qualitative e organolettiche elevate, grazie alla presenza del 50% di frutta. Senza latte, dolcificanti artificiali e conservanti, hanno zero grassi e un basso contenuto calorico, ma non sono state svilite le proprietà nutrizionali come spesso avviene nella preparazione dei cibi “light”.

La linea prevede tre sorbetti su stecco in astucci da 6 pezzi ai gusti di banana, banana fragola e ananas.

