Bcc Abruzzese – Cappelle sul Tavo, Borgia riconfermato presidente

CAPPELLE SUL TAVO. Michele Borgia è stato riconfermato presidente della Banca di credito cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo. L’assemblea sociale, che si è riunita questa mattina nel palacongressi Dean Martin di Montesilvano, lo ha rieletto all’unanimità.

Sono più di milleduecento i soci che hanno rinnovato la propria fiducia al presidente, al consiglio di amministrazione, al collegio sindacale e al collegio dei probiviri uscenti.

«Voglio ringraziare tutti i soci che, all’unanimità, mi hanno voluto confermare in questo ambito e prestigioso incarico e spero di essere all’altezza delle loro aspettative”, ha detto Borgia all’avvio del suo quarto mandato, “farò del mio meglio per far conseguire a questa bella realtà i migliori risultati. Sento la responsabilità di questa rinnovata fiducia».

Durante l’assemblea è stato approvato anche il bilancio. Tra i presenti al tavolo dei lavori, il direttore della Bcc Adriano Giacintucci.

Ed ecco gli eletti della lista “Per un futuro sempre migliore per soci e dipendenti”: insieme a Borgia presidente, i consiglieri Antonio Domenicone, Ludovico Ciavarelli Macozzi, Riccardo Colazilli, Pierino Di Tullio, Arnaldo Marramiero, Antonio Gabriele, Marino Padovani, Antonio Valloreo. Per il collegio sindacale: Flavia Novello, Piero Redolfi, Debora Di Giovanni, Alfonso Di Giamberardino, Massimo Ivone. Nel collegio dei probiviri: Leonello Brocchi, Enza Pomante, Alberto Varrasso, Simone Ronca, Pierpaolo Lizza.