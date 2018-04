Imprese. La Proel investe 7,5 mln e cresce

SANT’OMERO. Dopo aver aumentato gli investimenti del 50% nel corso del 2017, Proel Spa, azienda che produce e distribuisce in 80 Paesi al mondo sistemi per l'intrattenimento musicale, si accinge a spendere altri 4,5 milioni per il prossimo triennio per le attivita' di ricerca e sviluppo, concentrate in Proel Lab, e altri 3 milioni per le partecipate all'estero, un'aggressiva campagna di marketing e la crescita del capitale umano. "Nel centro tecnologico di Acquaviva Picena, nelle Marche, abbiamo sviluppato i nostri nuovi pianoforti digitali Dexibell - spiega il ceo dell'azienda, il fermano Fabrizio Sorbi -, che sono riconosciuti da musicisti ed esperti come gli strumenti dall'acustica piu' vicina a quella tradizionale perche' il nostro team ha campionato ogni nota musicale dei pianoforti acustici e l'ha riprodotta nello strumento digitale grazie a un nuovo processore Quad-core molto veloce". Sono stati campionati i suoni dei piu' importanti pianoforti acustici, compreso un modello Pleyel originario del 1850, "in modo da avere la massima diversificazione dei suoni all'interno della linea Vivo di Dexibell". L'utilizzo di questa nuova tecnologia nella generazione sonora "offre ampissimi margini di miglioramento, perche' utilizziamo un software e quindi e' upgradabile con nuove versioni del sistema operativo". Una raffinata operazione di ricerca e sviluppo che consentira' al brand di passare da 4,5 a 12 milioni di fatturato nei prossimi tre anni.

Dexibell rappresenta la business unit piu' sofisticata di Proel, ma il Lab si prendera' cura anche dell'ideare, progettare e realizzare sistemi audio di Axiom e lighting con Sagitter. Tre gli obiettivi del gruppo: aumentare la quota di mercato attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti utilizzando nuove tecnologie, investire sul mercato Europeo e aprire il mercato Nord Americano, valorizzare il made in Italy tramite il design strategico e l'affidabilita' dei prodotti. "Gli Stati Uniti sono un mercato chiave - sottolinea il presidente Fabrizio Sorbi - perche' tutto cio' che funziona da loro va bene anche in Europa, mentre non e' detto che valga il contrario". La missione di Proel Lab e' anche quella di realizzare linee "tutte completamente made in Italy, con l'obiettivo di sviluppare prodotti con un industrial design fortemente italiano". Nel settore dei sistemi audio della linea Axiom arriveranno nuovi prodotti dalle sonorita' performanti, ma "soprattutto di semplice installazione, garantendo un competitivo rapporto prezzo-prestazioni". Nelle ambizioni di Proel, infine, c'e' la crescita del 7% nel triennio di Sagitter, il brand specializzato nell'illuminazione professionale per grandi eventi, quartieri fieristici e discoteche. Il gruppo Proel, che ha sette controllate all'estero, ha avuto nel 2017 un fatturato consolidato di 50 milioni di dollari e occupa complessivamente 154 addetti.