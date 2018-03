Pasqua 2011: gli italiani scelgono Londra e Parigi

MILANO. Vacanze di Pasqua a corto raggio e organizzate all’ultimo minuto.

Questa la tendenza osservata dal portale di ricerca prezzi Hotel Trivago.it nelle ultime settimane che precedono le festività.

Rispetto allo scorso anno la Pasqua che quest’anno cade in tarda stagione diventa l’occasione per fare una breve escursione di qualche giorno nelle destinazioni marine nostrane. La costiera amalfitana e il golfo napoletano in primis, seguita dalla costa ligure e dalle mete Genova e Alassio, e non in ultima battuta dalla Riviera romagnola con Rimini, le preferite nelle ricerche di prezzo rilevate. Gli italiani scelgono per questa Pasqua soprattutto mete a corto raggio non solo verso la costa, ma anche verso le destinazioni più culturali come Roma, Venezia, Torino e Firenze che per le festività non mancheranno di offrire ai turisti eventi ed attrazioni locali ad hoc. Dal tradizionale scoppio del carro in Piazza Duomo a Firenze, ai festeggiamenti religiosi di Roma, come la tradizionale Via Crucis che si svolge il 22 Aprile, quando la folla in preghiera percorrerà le vie del centro tra il Colosseo e il Palatino.

Ed è proprio sulla Capitale che ricade l’interesse del turismo internazionale: Roma tocca l’apice della domanda turistica, seguita da un’offerta stagionale che segna 173€ per doppia a notte, il 38% in più rispetto al mese precedente. L’evento clou che porterà il costo di soggiorno su indici più alti rispetto alla media è previsto a Roma proprio nell’ultimo fine settimana del mese quando si si svolgeranno le celebrazioni per la beatificazione di Giovanni Paolo II e migliaia di turisti accorreranno da tutte le parti del mondo per celebrare l’evento religioso. La disponibilità del periodo, che solo qualche settimana fa era del 15%, è risalita al 30% sul totale degli Hotel normalmente prenotabili online con prezzi medi che oscillano da 73€ per doppia a notte fino a 1000€ .

Nonostante l’Italia resti una meta ambita per questa stagione, la Spagna conquista il primato come prima destinazione internazionale, prediletta soprattutto da francesi, inglesi, tedeschi e italiani. Nella penisola iberica si viaggia soprattutto verso Barcellona e sulle destinazioni al mare di punta, le isole Baleari e le Canarie. I principali turisti stranieri nel Belpaese del periodo vengono soprattutto dalla Germania (in sensibile aumento stagionale) e dalla Gran Bretagna; le città d’arte italiane vengono ricercate anche da francesi, spagnoli e polacchi.

PASQUA AL MARE IN CAMPANIA E LIGURIA

In Campania, le mete al mare inaugurano l’apertura della stagione turistica proprio con le vacanze di Pasqua. Le destinazioni al mare più celebri della costa campana subiscono un considerevole aumento di listino rispetto al mese precedente.

E se una camera a Capri costerà 177€ (+54%), la rivale Ischia sarà più economica (119€, +40%); gustarsi, invece, una vacanza con vista sul Golfo di Sorrento costerà mediamente 137€, il 30% in più rispetto a Marzo, mentre soggiornare a Positano costerà invece un po’ di più : 154€, +40%. Ricercate anche le mete della Costa Ligure, tra cui Genova (127€, +25%) ed Alassio; quest’ultima ha registrato trend di ricerche prezzo in forte crescita (126€, +33%). Forte l’interesse per le mete lacustri, in particolare quelle sul Lago di Garda, dove le top destinazioni sono Sirmione (120€), Garda (112€) e Bardolino (136€). Ottime performance per il Veneto, seconda Regione Italiana per ricerche prezzo e Hotel in Italia, ed in particolare Verona che registra un aumento delle ricerche del periodo del 20% rispetto alla scorsa Pasqua: la città di Romeo e Giulietta costa in media 116€ per camera a notte.

GLI ITALIANI PREFERISCONO LONDRA A PARIGI

Il fascino della Corona conquista gli Italiani più della Tour Eiffel di Parigi. L’atteso matrimonio reale del 29 Aprile fa impennare il costo per camera della City a 165€, +19% rispetto ad Aprile 2011. Non troppo distante da Londra per ricerche e per prezzo, la capitale francese, il cui costo di pernottamento è di 160€ per doppia a notte. Tra le mete più ricercate della stagione dagli Italiani, si classifica anche Barcellona (142€) e Amsterdam 163€ (+31%) dove il prossimo 30 Aprile si svolgerà la Festa della Regina, uno degli eventi di maggior richiamo dell’Olanda. Tra le destinazioni d’oltreoceano per Pasqua, il fascino della Grande Mela affascina sempre più gli Italiani che partiranno alla volta di New York. Nella Metropoli americana i prezzi per doppia a notte si assestano nel periodo sui 225€ .

18/04/2011 16.42