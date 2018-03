Amazon scommette su supermercati bio, compra Whole Foods

NEW YORK. Amazon scommette sui supermercati biologici e lancia una nuova rivoluzione nel settore delle vendite al dettaglio.

Il colosso di Jeff Bezos paga 13,7 miliardi di dollari in contanti per Whole Foods, confermando la volonta' di conquistare il mercato alimentare e di farlo a colpi di negozi 'tradizionali'. La mossa a sorpresa arriva come una doccia fredda per i rivali di Amazon e Whole Foods, che affondano in borsa: Wal-Mart perde oltre il 6%, Supervalu arriva a cedere il 17%, Target il 9,7%.

Dopo aver rivoluzionato le vendite online, il timore e' che ora Amazon possa cambiare radicalmente quelle 'fisiche' in un mercato degli alimentari che vale 600 miliardi di dollari, caratterizzato da consumatori che ancora preferiscono scegliere di persona la frutta e la verdura.

Con i 460 punti vendita di Whole Foods negli Stati Uniti, in Canada e in Gran Bretagna, Amazon si trova ''a un''ora o mezz'ora di distanza'' da milioni di persone e quindi - afferma Bain & Company - nella posizione di offrire consegne a domicilio quasi immediate. L'acquisizione, la maggiore della storia di Amazon, e' un'operazione che ''trasforma non solo le vendite al dettaglio degli alimentari, ma le vendite al dettaglio in generale. Le implicazioni vanno ben al di la' del settore alimentare'' mette in evidenza Moody's. A preoccupare le rivali delle due societa' non sono tanto le consegne ma la possibilita' che con Amazon alle spalle, e la sua 'spinta deflazionistica' come alcuni osservatori l'hanno descritta, Whole Foods possa abbassare i prezzi divenendo meno elitaria e piu' competitiva. Una prospettiva che fa tremare le catene alimentari rivali, che temono una guerra al ribasso dei prezzi. Gli analisti invece non escludono una 'guerra al rialzo' del prezzo per Whole Foods. Secondo gli osservatori, altri colossi potrebbero infatti farsi avanti in parte perche' il prezzo offerto da Amazon non e' poi cosi' elevato, ma soprattutto per fermare Amazon.





L'offerta ''sottovaluta le prospettive e la potenza del marchio'' Whole Foods: ''un'altra offerta non e' da escludere, anche come misura difensiva per tutelarsi dalla minaccia Amazon'' afferma Oppenheimer. L'acquisizione da parte di Amazon dovrebbe essere completata nella seconda meta' dell'anno, dopo le autorizzazioni delle autorita' competenti e l'approvazione degli azionisti. La prova saranno gli investitori di Whole Foods, dove di recente e' andato in scena lo scontro fra l'hedge fund-azionista Jana Partner e l'amministratore delegato della societa', John Mackey, che lo ha definito un ''avido bastardo''. Jana ha subito messo sotto pressione la societa', mettendo l'accento su azioni sottovalutate e innescando cambi nel consiglio di amministrazione che hanno messo le ali al titolo Whole Foods. L'unione con Amazon innesca una nuova corsa al rialzo per le azioni Whole Foods, che arrivano a guadagnare il 26%. Amazon ha messo sul piatto 42 dollari per azione, con un premio del 27% rispetto alla chiusura di giovedi'.