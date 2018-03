Le parafarmacie possono ampliare i loro servizi. L’Antitrust dà ok

ROMA. Escludere alle parafarmacie la possibilità riconosciuta alle farmacie di offrire presso il proprio punto vendita servizi idonei ad ampliare la gamma di quelli già offerti "è lesivo delle norme e dei principi a tutela della concorrenza". Lo ha stabilito l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, interpellata dalla Federazione nazionale parafarmacie italiane in merito all'erogazione di servizi di prenotazioni di visite mediche specialistiche (Cup) e di ritiro referti.

"La Fnpi ha ottenuto il parere favorevole dall'antitrust: è un grande risultato - ha dichiarato il presidente della Federazione Nazionale Parafarmacie italiane, Davide Gullotta -. Il massimo organo a tutela della concorrenza ribadisce dunque a chiare lettere che non possono essere fatte differenze di trattamento tra farmacie e parafarmacie. Adesso provvederemo affinché tale provvedimento, gia' inviato dall'antitrust alle regioni e alla conferenza stato regioni, sia recepito il prima possibile". Nelle sue osservazioni l'Antitrust ha chiarito le perplessità avanzate dalle parafarmacie in diverse segnalazioni inerenti distorsioni concorrenziali in alcune Regioni, e ha precisato definitivamente che i servizi non coperti da riserva di legge (come cup, ritiro referti o altri eventuali servizi) possono essere concessi anche alle parafarmacie. "Una conferma", conclude Gullotta, "che sara' l'inizio di un confronto con le regioni per stabilire futuri accordi idonei ad ampliare la gamma dei servizi già offerti".