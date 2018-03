Il Consorzio Fucino Energia vuole il gas dell’Eni

ABRUZZO. Il consorzio Fucino Energia acquisterà quote dello stoccaggio dell'Eni e le rivenderà alle imprese abruzzesi.

L’Abruzzo entra nella competizione nazionale per accaparrarsi parte delle quote di stoccaggio del gas immesse sul mercato dall’Eni.

Costi e fruizione saranno più bassi per l’Abruzzo se l’operazione messa in campo dal Consorzio Fucino Energia andrà a buon fine e, con tutto l’annesso e connesso di cui beneficeranno le aziende e l’intero Territorio, avremo nella nostra regione uno dei primi erogatori di gas.

Fucino Energia, infatti, dal 29 marzo è una selle 11 “Sorelle” che hanno costituito il mega consorzio Gas Industria, il 5° per portata ed entità dell’intero Paese: fatto ancora più esclusivo è che questo è l’unico rappresentante di tutto il Centro Sud, un vero avamposto delle imprese del Centro e del Mezzogiorno verso il Nord.

Circostanza determinante per l’ingresso in un Consorzio nazionale costituito per partecipare al bando con il quale Eni ha messo a disposizione una parte dello stoccaggio di ragguardevoli quantità di gas, è stato il tavolo nazionale dell’energia di Confindustria nazionale, dove Marco Fracassi, quale rappresentante di Confindustria L’Aquila, siede da qualche anno.

Il ritorno sarà duplice, spiegano dal Consorzio: immediatamente economico per quanto riguarda il costo del gas; e di ordine politico, perché per il tramite di Fucino Energia le aziende abruzzesi del settore potranno rappresentare e far valere i propri interessi per la prima volta in ambito nazionale.

«Un colpo maestro», quindi, lo definiscono dal Consorzio, che avrà ripercussioni anche sull’intero Polo di Innovazione per l’Energia d’Abruzzo, del quale Consorzio: «su tutte le Imprese saranno riportate la visibilità e le opportunità che discendono dall’avere tra i propri polisti una presenza di ambito nazionale».

Nel direttivo delle 11 majors siede l’ingegner Stefano Maccallini, già Consigliere Direttivo del Consorzio Fucino Energia presieduto da Marco Fracassi.

