Casa. Cgil:«in 10 anni canoni +130% e costi immobili +50%»

La conseguenza di questa crisi si pesa nella forte discesa in termini di volumi quantificabile in un -30% degli acquirenti in meno in tre anni. In questo quadro i prezzi di vendita si sono abbassati ma non nella stessa misura e non abbastanza per incontrare la domanda. Sono alcune delle considerazioni contenute in uno studio della Cgil presentato oggi in Corso d'Italia nell'iniziativa 'Bisogni abitativi e housing sociale'.

Negli ultimi dieci anni, spiega lo studio sindacale, "l'innalzamento dei prezzi di vendita e dei canoni d'affitto delle abitazioni e' stato ampio e di gran lunga superiore alla crescita dei redditi delle famiglie". Secondo un'indagine effettuata dalla Cgil e dal Sunia i canoni dei contratti rinnovati sono cresciuti nel periodo 2000-2010 mediamente del 130%, con punte del 145% nei grandi centri abitativi. Nello stesso periodo l'aumento medio dei costi degli immobili e' risultato pari a +50%, fino al 100% nei grandi centri urbani. "In una situazione di generale difficolta' economica per le famiglie", le spese per le abitazione costituiscono oggi una delle voci principali del bilancio familiare: "quasi 2,5 milioni di famiglie, pari al 10% del totale, si trovano in condizione di serio disagio nel pagare tali spese che pesano, di fatti, per oltre il 40% sul reddito". Si tratta in particolare di famiglie in affitto (31%), di quelle con redditi piu' bassi, inferiore a 15 mila euro (27%), di famiglie monogenitori con figli minori (26%), di persone sole con meno di 35 anni (24%), a conferma delle difficolta' che i giovani incontrano nel realizzare il progetto di uscita dalla famiglia di origine". Il 13,5% delle famiglie si e' ritrovata nel 2008 in arretrato con il pagamento delle spese per la casa: il 12% con i pagamenti delle utenze domestiche, il 14% con l'affitto e l'8% con le rate del muto. In sintesi quindi "aumentano le condizioni di disagio delle famiglie legate alla diminuzione dei redditi reali in fascia intermedia e alle minori capacita' reddituali; aumentano le condizioni di forte disagio relativo alle famiglie che hanno un'incidenza delle spese oltre il 40% del reddito, oltre cioe' la soglia ritenuta critica per l'equilibrio familiare".