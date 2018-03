Coldiretti: «dimezzato il miele italiano, è allarme furti»

ROMA. La produzione Made in Italy di miele di acacia, castagno, di agrumi e mille fiori è quasi dimezzata (-50 per cento) si moltiplicano i furti nelle campagne dove ad essere sottratti sono addirittura gli alveari.

E' quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che a tagliare il raccolto è stato il clima ma anche l'arrivo in Italia dell'insetto killer delle api, Aethina tumida, che mangia il miele, il polline e, soprattutto la covata annientando la popolazione di api o costringendola ad abbandonare l'alveare.

Il furto degli alveari oltre a provocare un grave danno economico rischia di alimentare attività illegali che - sottolinea la Coldiretti - mettono in pericolo l'agricoltura e la salute pubblica. Un problema che a seguito di una annata di raccolti scarsi quest'anno purtroppo - precisa la Coldiretti - ha riguardato anche altri prodotti dell'agricoltura come l'olio d'oliva con campi sotto controllo e carichi che viaggiano scortati.

Anche per combattere questi fenomeni il 19 gennaio è diventata 'operativa l'anagrafe delle api, con la possibilità, per gli apicoltori di registrarsi sul portale del Sistema informativo veterinario accessibile dal portale del ministero della Salute al quale potranno accedere operatori delle Asl, aziende e allevatori per registrare la attività, comunicare una nuova apertura, specificare la consistenza degli apiari e - precisa la Coldiretti - il numero di arnie o le movimentazioni per compravendite.

Una necessità per garantire trasparenza in una situazione in cui al crollo dei raccolti nazionali ha fatto seguito l'aumento del 17 per cento delle importazioni dall'estero di miele naturale, sulla base dei dati istat relativi ai primi 9 mesi del 2014.

Il risultato - denuncia la Coldiretti - è che in Italia due barattoli di miele su tre venduti nei negozi e supermercati contengono in realtà miele straniero. A preoccupare è peraltro il fatto che più di 1/3 del miele importato proviene dall'Ungheria e quasi il 15 per cento dalla Cina ma anche da Romania, Argentina e Spagna dove sono permesse coltivazioni Ogm che possono contaminare il polline senza alcuna indicazione in etichetta.