Industria: Cvc Capital Partners acquisisce maggioranza Betafence

TORTORETO Cvc Capital Partners, uno dei primi gruppi di private equity al mondo, ha acquisito la partecipazione di maggioranza di Betafence, leader mondiale nella produzione di soluzioni per recinzioni, nel controllo degli accessi e nella rilevazione per la protezione perimetrale che ha una delle sedi piu' strategiche in Italia a Tortoreto.

Quest'operazione e' stata accolta con grande favore da Betafence che oltre a rafforzare la propria posizione di player primario nel settore, a livello nazionale, potra' continuare a contare su una strategia di crescita globale, rinnovando l'impegno volto all'innovazione e alla qualita', in un ottica di miglioramento continuo.

Nello specifico, Gilde Buy Out Partners ("Gilde") ha accettato di vendere la sua partecipazione in Betafence a fondi gestiti da Cvc Capital Partners ("Cvc"). Cvc possedeva gia' una quota in Betafence.

Dopo l'operazione Cvc deterra' una partecipazione di maggioranza nell'azienda. Betafence continuera' ad essere guidata dalll'attuale management che rimarra' azionista in partnership con Cvc.

La transazione e' soggetta alle consuete autorizzazioni antitrust. Steven Buyse, Senior Managing Director di Cvc ha commentato: «In questi ultimi anni Betafence e' riuscita a guadagnare quote di mercato nel segmento dell'alta sicurezza, ha sviluppato una posizione di leadership a livello mondiale e ha forti prospettive di crescita. Ci auguriamo di poter continuare a sostenere la strategia efficace della Societa'».

Gilde, fondo leader a livello europeo nel settore delle private equity, nel 2005 aveva acquisito Betafence dal gruppo Bekaert, quotato in borsa, a seguito di un carve-out aziendale.

Gilde, successivamente, aveva sindacato parte della sua partecipazione in Cvc. Nicolas Linkens, partner di Gilde ha cosi' dichiarato: «Betafence continua a registrare risultati molto positivi dal 2005 ed oggi vanta un ottimo posizionamento che garantisce ottime prospettive di crescita anche per il futuro. Auguriamo alla Societa', al suo management e agli azionisti il meglio per il futuro».

Michele Volpi, Ceo di Betafence, ha quindi aggiunto ai commenti di Gilde e di Cvc: «Questa e' una buona notizia per l'azienda e per i suoi dipendenti. L'operazione rafforza la strategia di crescita accelerata della società» e ha ggiunto: «Siamo molto grati sia a Gilde che a Cvc per il grande sostegno fornito a Betafence a partire dal buyout e non vediamo l'ora di far crescere ulteriormente questa azienda di successo fino a farla diventare un attore globale con il team di Cvc».

Tra le societa' controllate da Cvc Capital Partner c'e' Rhiag Group, Seat Pagine Gialle, Samsonite. Attualmente detiene quote in Delachaux, Lecta, Cerved, Formula One e Virgin Active.