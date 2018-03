Settore Vitivinicolo d’Abruzzo: arrivano 8 milioni di euro per rinnovare impianti

ABRUZZO. La Giunta regionale ha varato due provvedimenti nell’ambito della Misure previste dall’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che riguardano la campagna vitivinicola 2013/2014 con uno stanziamento di fondi di quasi 8 milioni di euro.

La prima misura, riguardante la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, tali da non incrementare il potenziale produttivo regionale.

«L’importo previsto – spiega Febbo - ammonta a 5 milioni 728 mila euro. Gli interventi dovranno perseguire una o più delle seguenti finalità: adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato; migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a Dop/Doc e Igp/Igt; ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” (compresi i “vini varietali”) escludendola dagli aiuti; ridurre la superficie vitata investita a vigneti a uve a duplice attitudine (Regina e Regina dei vigneti), escludendola dagli aiuti e favorendo nella graduatoria i viticoltori che intendono estirpare i vigneti con tali vitigni; valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale; diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti; ridurre i costi di produzione attraverso l’introduzione della meccanizzazione parziale o totale delle operazioni colturali».

Per dare una risposta immediata ai viticoltori danneggiati dalle abbondanti nevicate del mese di novembre tra i criteri generali, in sede di formulazione della graduatoria, sono previsti dei punti aggiuntivi proprio per le aziende che provvederanno a ripristinare i vigneti abbattuti. II Piano sarà pubblicato sul B.u.r.a. e sul sito internet della Regione Abruzzo Direzione Politiche Agricole.



Con un’altra delibera è stato approvato il “Programma Operativo della Misura Investimenti settore vitivinicolo della Regione Abruzzo per la concessione di aiuti a valere sui fondi del Programma di Sostegno Nazionale al Settore vitivinicolo. «Per la campagna vitivinicola 2013/2014 – spiega Febbo - sarà destinato alla Misura degli Investimenti un importo pari a oltre 2 milioni di euro ma è prevista la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi supplementari alla misura attraverso trascinamento di finanziamenti provenienti da altre misure non attivate o resi disponibili da economie di fondi assegnati alla Regione».

I beneficiari di tale misura singole o associate, che svolgono almeno una delle seguenti fasi di attività: produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione. Le imprese per beneficiare dell’aiuto devono dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività, attraverso la presentazione di una breve relazione del piano di investimenti che si intende realizzare. Per quanto attiene il miglioramento del rendimento globale dell’impresa si precisano gli aspetti da considerare a tale scopo: miglioramento del rendimento economico e gestionale dell’impresa; stabilizzazione o incremento della forza lavoro; miglioramento delle performance ambientali e miglioramento delle relazioni commerciali.

Le azioni ammissibili possono riguardare: i punti vendita aziendali (all’interno dell’unità produttiva) ed extra-aziendali (all’esterno dell’unità produttiva e comunque in ambito regionale); le attività di e-commerce (“Cantina virtuale” - Piattaforme web finalizzate al commercio elettronico); la realizzazione di show-room, negozi esperienziali e laboratori di analisi e strumentazione per il controllo di qualità dei prodotti vitivinicoli; i sistemi di gestione integrata della qualità e tracciabilità.

Il termine di presentazione delle domande di beneficio alle provvidenze della Misura Investimenti per la Campagna 2013/2014, salvo eventuali proroghe di AGEA, è il 18 febbraio 2014.