Fisco: parte cedolare secca sugli affitti, scelta anche online

ROMA. Parte la cedolare secca sugli affitti.

Per i contratti registrati a partire da oggi la scelta puo' essere fatta online utilizzando Siria, il Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione, un software semplificato che guida il contribuente passo per passo. Per i contratti gia' registrati, invece, il locatore indica la scelta per la tassazione secca direttamente nella dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi vengono disciplinate le modalita' applicative della cedolare secca e viene approvato il modello di comunicazione, contestualmente con l'entrata in vigore delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale.

- PER REGISTRARE C'E' SIRIA, MA OCCHIO ALLA REGOLA DEL 3: Con il Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione (Siria), software semplificato che sara' disponibile da domani sul sito internet dell'Agenzia, il contribuente verra' guidato passo passo nella procedura di registrazione. Il relativo modello, composto da due pagine, deve essere presentato all'Agenzia esclusivamente per via telematica e puo' essere utilizzato per registrare il contratto ed esercitare l'opzione della cedolare secca a patto che: sia i locatori che i conduttori non siano piu' di tre e tutti i locatori aderiscano alla cedolare; si tratti di una sola unita' abitativa con non piu' di tre pertinenze; tutti gli immobili presenti nel contratto siano censiti con attribuzione di rendita; il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione. Negli altri casi, occorre presentare agli uffici dell'Agenzia due copie cartacee del modello 69 per la richiesta di registrazione degli atti e per gli adempimenti successivi, che puo' sostituire la Comunicazione Dati Catastali (Cdc) ed e' anch'esso reperibile sul sito internet delle Entrate.

- QUANTO SI PAGA?: Le aliquote della cedolare sono due, 21 per cento, o in alternativa, il 19 per cento. L'applicazione della prima, o della seconda, e' condizionata dalla tipologia del contratto d'affitto sottoscritto tra le parti: 21% per i contratti a canone libero; 19% per i contratti a canone concordato (per i Comuni ad alta densita' abitativa).

- CHI PUO' OPTARE PER LA CEDOLARE: Al regime della cedolare possono aderire soltanto le persone fisiche, mentre ne restano esclusi i lavoratori autonomi e le imprese. Inoltre, per poter esercitare l'opzione bisogna essere proprietari dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento di unita' immobiliari abitative locate.

- CEDOLARE PIATTA, MA AD AMPIO RAGGIO: La cedolare secca puo' interessare tutti gli immobili a uso abitativo. L'immobile locato, infatti, deve avere le seguenti caratteristiche: essere un'unita' abitativa con accatastamento da A1 a A11, con la sola esclusione di quelle classificate come A10, cioe' gli uffici; essere adibito ad abitazione. L'imposta sostitutiva si applica anche alla pertinenza, o piu' pertinenze, dell'immobile locato, a condizione che sia affittata congiuntamente a esso.

- IN CASO DI CONTRATTI UNICI: Nel caso in cui il contratto di locazione riguardi unita' immobiliari abitative, per le quali viene esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, e altri immobili per i quali non e' esercitata l'opzione, l'imposta di registro e' calcolata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili. Se il canone e' pattuito unitariamente, l'imposta di registro e' calcolata sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile in proporzione alla rendita. In ogni caso, si deve pagare l'imposta di bollo sul contratto di locazione.

- IL CALENDARIO DELLA CEDOLARE E I PAGAMENTI: Per il 2011, il nuovo regime si applica ai contratti in corso, anche se scaduti o volontariamente risolti prima di oggi, 7 aprile.

