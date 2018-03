Crisi: sciopero alla Martelli per contratto solidarietà

ANCARANO. Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato oggi una giornata di sciopero e un sit in alla Martelli Lavorazioni Tessili di Ancarano.

L’iniziativa è stata intrapresa per chiedere all'azienda l'impegno ad anticipare le indennità relative al contratto di solidarietà.

Da tempo è avviata una trattativa sindacale (al tavolo istituzionale erano presenti la Provincia di Teramo e l'assessorato al Lavoro della Regione Abruzzo) sulla gestione degli esuberi, rispetto alla quale Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil chiedono di riportare ad Ancarano le commesse che oggi vengono lavorate in altri stabilimenti della società, per rendere possibile la sottoscrizione e la gestione di un contratto di solidarietà, che permetterebbe il mantenimento dei livelli occupazionali.

«In una fase di svolta della trattativa - recita il comunicato delle organizzazioni sindacali- i lavoratori hanno dovuto constatare che, a causa di problematiche procedurali, certamente non imputabili alle maestranze, da agosto non viene erogata l'indennità relativa al Contratto di Solidarietà. Per queste ragioni da tre mesi i dipendenti della Martelli non percepiscono il salario sufficiente a provvedere alle più elementari esigenze di vita».