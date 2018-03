Vino: «storico sorpasso export su consumi nazionali»

Nonostante la produzione californiana rappresenti il 61 per cento del vino consumato negli States, nel 2010 e' cresciuto l'export del vino Made in Italy che ha conquistato il primato tra i vini stranieri. Negli Usa, dove si realizza oltre un quinto del fatturato all'estero, il vino italiano e' cresciuto in valore dell'11 per cento ed e' leader di mercato davanti a Francia e Australia mentre l'aumento e' stato "appena" del 4 per cento nel mercato tradizionale della Germania che rimane comunque la destinazione piu' importante.

Non mancano pero' risultati sorprendenti sui nuovi mercati come la Cina dove e' addirittura raddoppiato nel 2010 il valore del vino Made in Italy esportato con un aumento del 108 per cento o in India con un + 65 per cento, mentre la Russia - precisa la Coldiretti - con un aumento del 58 per cento e un valore delle esportazioni nel 2010 di 104 milioni di euro e' divenuto uno dei principali partner commerciali. 07/04/2011 15.17