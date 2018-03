Banca Caripe, Pilla nuovo ad e direttore generale

TERAMO. Il Consiglio di amministrazione della Banca Caripe (Gruppo Tercas) ha nominato Dario Pilla amministratore delegato e direttore generale dell'istituto pescarese.

Pilla è attualmente anche il direttore generale della capogruppo Banca Tercas. La nomina di Pilla viene motivata con il fine di garantire corretta ed immediata implementazione dei nuovi processi a livello di Gruppo.

Pilla succede nell'incarico di ad di Caripe a Mario Russo che era stato nominato nel settembre 2011 dopo le dimissioni di Antonio Di Matteo e che a sua volta si era dimesso nello scorso mese di maggio a seguito del commissariamento di Banca Tercas da parte di Bankitalia.

La nomina di Pilla, come spiega una nota dell'istituto di credito teramano, «rientra nel più generale e complessivo intervento di riorganizzazione della banca sua a livello di rete che di strutture centrali».

«E' infatti nata la struttura divisionale rispetto alla precedente funzionale, con rete organizata per tipologia di filiali che adesso si dividono in Hub, Strutturate, Base e Spoke. Le filiali sono state ridotte: ne sono state chiuse 14 con una redistribuzione di lavoro e massa sulle restanti 143. Il 'dimagrimento' ha comportato l'uscita dall'organigramma di 80 dipendenti, facendo ricorso agi esodi incentivati e al fondo di solidarietà. E' stato implementato anche un sistema di maggior controllo della rischiosità del portafoglio creditizio delle banche del gruppo così come è stata varata una nuova regolamentazione dei processi di spasa, con chiara individuazione di ruoli e responsabilità all'interno del Gruppo bancario con conseguenti benefici attesi sulle spese amministrative».