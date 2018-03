Lavoro, New Trade Gissi convocata dal Ministero

GISSI. E' stato convocato per il prossimo 19 novembre un incontro sulla New Trade di Gissi al Ministero dello Sviluppo Economico di Roma.

Lo ha annunciato sul profilo twitter l'assessore al Lavoro della Regione Abruzzo, Paolo Gatti. L'azienda del settore tessile si è insediata in Val Sinello nell'ambito della riconversione ex Golden Lady impegnandosi a riassorbire circa 75 operai: 50 sono Già tornati al lavoro con la formazione on the job a metà ottobre (ma adesso sono fermi a causa del sequestro) mentre altri 25 dovrebbero essere riassorbiti entro febbraio 2013.

Da 4 giorni le attività produttive sono ferme per il sequestro preventivo operato dal Corpo Forestale dello Stato mercoledì scorso e disposto dalla Procura di Vasto per carenze nell'iter autorizzativo.

All'incontro prenderanno parte la Regione Abruzzo, la Provincia di Chieti e la proprietà della New Trade srl, oltre ai dirigenti del Mise. La Regione non può ancora dare i contributi previsti alla società perché l’impresa non ha versato l’indispensabile fideiussione. La politica chiede alle istituzioni di fare chiarezza e salvaguardare i posti di lavoro, anche alla luce dei 17 licenziamenti dei mesi scorsi.