Turismo, calano i prezzi degli hotel a Novembre

ROMA. Listini alberghieri in netto calo in tutta Europa a novembre: 46 delle 50 principali destinazioni del vecchio continente presentano tariffe per camera doppia standard a notte, in sensibile discesa rispetto a ottobre.



Venezia (-41%), Roma (-31%) e Firenze (-28%) sono le metropoli europee che presentano i ribassi più consistenti. Questo quanto emerge dall'analisi di novembre dell'Osservatorio del motore di ricerca hotel trivago.it. Complessivamente in Europa il calo si attesta sul 13 per cento, mentre in Italia il decremento arriva al 21% rispetto allo scorso mese. * Tariffe in picchiata in Italia, le destinazioni meridionali le più economiche - Venezia guida il crollo delle tariffe con un meno 41 per cento questo mese, attestandosi su un prezzo medio di soggiorno di 140 euro a notte.

Diminuzioni sensibili anche a Roma (-31%) e Firenze (-28%); dormire nelle due città d'arte costa a novembre in media rispettivamente 114 e 108 euro. Flessioni più contenute a Milano (132 euro, -14%) e Bologna (115 euro,-5%). Le destinazioni meridionali sono le più convenienti questo mese: Palermo (79 euro,-15%) e Napoli (88 euro,-14%). * Mete alpine in aumento, città dei mercatini si preparano al via - Aumento generalizzato dei prezzi hotel nelle principali località sciistiche che si stanno preparando alla stagione invernale.

Livigno guida i rialzi con un più 21 per cento rispetto a ottobre e un prezzo medio per una notte in doppia standard di 142 euro. Aumenti più modesti a Cortina d'Ampezzo (122 euro,+9%) e Courmayeur (152 euro,+8%). Ultimi preparativi nelle principali destinazioni dei Mercatini di Natale che apriranno i battenti nelle prossime settimane. Arco è la più economica con tariffe medie di 86 euro a notte, seguita da Trento (86 euro) e Bolzano (134 euro). Tariffe più sostenute a Merano, dove un soggiorno in camera doppia costa in media questo mese 170 euro.

Sensibile flessione in Europa, Budapest la più conveniente del mese - Listini in caduta nelle principali metropoli europee a novembre. Budapest segna il calo maggiore con un meno 26 per cento e un prezzo medio di 67 euro a notte. Molto convenienti anche Parigi (165 euro,-23%), Praga (88 euro,-21%) e Istanbul (120 euro,-21%). Sensibile il decremento delle principali destinazioni spagnole.