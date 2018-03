Energia: l'occhio elettronico dell'Enel vola sull'Abruzzo

ABRUZZO. Riduzione del numero di interruzioni e migliore qualità del servizio elettrico.

Ma anche verifica dello "stato di salute" delle linee elettriche Enel: sono questi gli obiettivi delle ispezioni eliportate che Enel effettuerà dal 18 settembre fino al 2 ottobre in Abruzzo. L'occhio elettronico sorvolerà le province dell'Aquila, Pescara e Teramo, controllando lo stato di salute di 1.180 km di linee elettriche aeree di media tensione, mentre Chieti rientrerà nella successiva fase ispettiva, in partenza a fine ottobre. L'operazione - spiega una nota - rientra nell'ambito delle attivita' di prevenzione, monitoraggio e manutenzione delle linee elettriche messe appunto da Enel Distribuzione e consiste nel sorvolo in elicottero a bassa quota delle linee per consentire la rilevazione visiva di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti, con particolare attenzione alla presenza di piante nelle immediate vicinanze dei conduttori, nonche' la verifica dello stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e dei posti di trasformazione su palo.

Oltre alle citta' capoluogo di provincia, le ispezioni interesseranno i seguenti comuni e frazioni: - L'AQUILA; Aielli, Alfedena, Avezzano, Bagno e Frazioni, Barisciano, Bazzano-Onna-Monticchio, Cagnano Amiterno, Canistro, Cansano, Capistrello, Caporciano, Cappadocia, Carsoli, Castel di Sangro, Castellafiume, Celano, Cerchio , Civitella Alfedena, Civitella Valle Roveto, Collarmele, Coppito, Corfinio, Fossa, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Ocre, Oricola, Ortucchio, Pacentro, Paganica-Tempera, Pescina, Pettorano Sul Gizio, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Rocca di Cambio, Roccacasale, Roccaraso, San Benedetto dei Marsi, San Pio Delle Camere, Sante Marie, Sant'Eusanio Forconese, Sassa e Frazioni, Scontrone, Scoppito, Scurcola Marsicana, Sulmona, Tagliacozzo, Tornimparte, Trasacco, Villa Sant'Angelo, Villetta Barrea. - PESCARA; Alanno , Cappelle Sul Tavo, Catignano, Cepagatti, Citta's.Angelo, Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Cugnoli, Lettomanoppello, Loreto Aprutino, Montesilvano, Nocciano, Penne, Pianella, Picciano, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, Scafa, Spoltore, Turrivalignani. - TERAMO; Alba Adriatica, Ancarano, Atri, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Castelcastagna, Castellalto, Castelli, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Colledara, Colonnella, Controguerra, Corropoli, Giulianova, Isola del G.Sasso, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Morro d'Oro, Mosciano S.Angelo, Nepezzano, Nereto, Notaresco, Penna S.Andrea, Pineto, Rapino, Roseto Degli Abruzzi, S.Egidio alla Vibrata, S.Omero, Silvi M., Tortoreto, Tossicia, Valle Castellana.