In arrivo l’Iphone 5…E c’è già qualche polemica

USA. L’Iphone 5 presto sul mercato. Lo ha annunciato uno dei dirigenti Apple Philip Schiller mercoledì scorso durante un evento a San Francisco, definendolo un «gioiello assoluto ed il miglior telefono che abbiamo mai fatto».

La neonata creatura di Apple, più invitante dei suoi predecessori secondo gli inventori, sta già facendo discutere.

Il nuovo modello è leggermente più piccolo ed ha la parte posteriore in alluminio aspetto, questo, che garantirà una maggiore resistenza. Tra le novità ci sono lo schermo da 4 pollici, leggermente più grande rispetto alle versioni precedenti, la fotocamera iSight che permette di scattare foto più velocemente e più facilmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Altra innovazione è il processore più veloce: un chip A6 zippy che permetterà di lanciare le applicazioni molto più velocemente. Anche il caricabatterie ha cambiato i connotati: più sottile e meno ingombrante. E’ quest’ultimo l’aspetto che sta destando malumori tra gli utenti. I clienti, infatti, lamentano il fatto che con questo nuovo caricabatteria sarà necessario acquistare adattatori da 29 dollari per rendere compatibile l'iPhone 5 con gli accessori di lavoro esistenti.

Con queste novità, ha commentato il reporter Edward Baig di Usa Today, «l'iPhone 5 sembra una rivoluzione terribilmente unica».

IL LIBRETTO DIGITALE

Ma c’è dell’altro. Apple ha pensato anche a semplificare la vita dei suoi utenti con il libretto per Iphone 5 e nuovo Ipod Touch. E’ un’applicazione che conterrà le copie digitali di coupon, biglietti per concerti, carte da regalo e molto altro.

Che ne dite di smettere di cercare il vostro biglietto aereo nella borsetta quando siete al Desk di un aeroporto? O di dire basta alle perdite di tempo per trovare il vostro coupon?, dice Apple, «con questa nuova applicazione potrete avere sempre a portata di mano i vostri pass e biglietti».

Il meccanismo funziona così: la app “libretto digitale” scannerizzerà i biglietti ed i documenti e creerà una loro copia digitale.

«E’ una grande opportunità per rivoluzionare il modo in cui usiamo i nostri portafogli», ha commentato David Reeves, vice presidente della agenzia di pubblicità “22squared”.

A proposito di cambiamenti, anche l’Ipod Touch e l’Ipod Nano sono stati perfezionati. Il primo presenta una videocamera decisamente migliorata, il secondo una batteria più duratura.