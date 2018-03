Economia: direttore banca mondiale a convegno per parlare del ‘caso Abruzzo’

PESCARA. Il direttore esecutivo della Banca Mondiale a Washington, Piero Cipollone, sarà relatore in un convegno sulla situazione economica abruzzese.

E' infatti "Economia del mondo, economia d'Abruzzo e parità di genere", il tema del dibattito in programma giovedi 12 giugno (ore 18.00, nella sala Tinozzi della Provincia di Pescara) al quale parteciperà l'ex direttore dell'Invalsi, proveniente dall'Ufficio studi della Banca d'Italia, ora direttore esecutivo della BM, che offrirà spunti di riflessione anche sulla questione legata all'incidenza sul Pil dell'assenza delle donne dal mercato del lavoro.

Tra i relatori accanto a Cipollone, il presidente della Giunta Regionale, Gianni Chiodi, e la consigliera di Parità Regionale, Letizia Marinelli. Coordinerà il dibattito, Massimo Sargiacomo, dell'Università "D'Annunzio".

«Con il direttore esecutivo della Banca Mondiale proveremo a formulare una prospettiva di sviluppo del territorio abruzzese, anche in un'ottica di genere», ha detto Chiodi.

Laureato in Economia e commercio, Cipollone ha conseguito un Master a Stanford, dove è stato anche Teaching Assistant prima di insegnare Economia del lavoro a L’Aquila e Politica Economica alla Luiss. Ha lavorato presso l’ufficio studi dell’Ice e della Banca d’Italia, dove è diventato responsabile dell’Ufficio Mercato del lavoro. Ha rappresentato l’Italia nel Pisa Governing Board e ha partecipato alla redazione del Quaderno Bianco sulla scuola italiana.