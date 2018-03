L’Abruzzo protagonista del Giubileo della regina Elisabetta

PESCARA. La Santo Stefano s.r.l., azienda sartoriale abruzzese, è stata invitata a Londra, alla celebrazione dell'Army and Navy Club per il suo centosettantacinquesimo anniversario, in concomitanza con il sessantesimo anniversario di regno della Regina Elisabetta II.

Si tratta di un club patrocinato dalla Casa Reale e vede i membri della famiglia reale tra gli affiliati. Lo scorso 31 maggio, presso la sede dell'Army and Navy Club a Pall Mall, nel cuore di St James square, si è svolta la serata di lancio dell'evento a cui i titolari dell'azienda di Silvi Marina hanno partecipato insieme ai membri più rappresentativi del club ed ai rappresentanti delle aziende coinvolte. Per l'evento sono state selezionate le migliori aziende produttrici e rappresentanti del mondo del lusso, dalla gioielleria al mondo dei vini, dall'abbigliamento all'home design.

In occasione di questo doppio anniversario, è stato preparato un libro commemorativo che include la descrizione dettagliata delle singole aziende partecipanti.

Il libro in questione sarà distribuito a tutti i 4000 affiliati del club, alcuni dei quali sono inclusi nella billionaire list di Forbes e sarà inoltre reso disponibile online.

Avendo aderito a tale evento, inoltre, la Santo Stefano srl è autorizzata ad utilizzare il logo ufficiale del Giubileo della Regina assieme al logo dell'Army and Navy.

A seguito di questo importante vetrina, il vice presidente della Regione ed assessore alle Attività Produttive, Alfredo Castiglione, ha voluto premiare l'azienda abruzzese invitando in Regione il titolare Italo Ferretti e suo figlio Carlo. Ad entrambi sono state donate delle medaglie rievocanti l'antica capitale italica Corfinium, fatte coniare in occasione del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia.