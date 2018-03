Credito: Pmi Avezzano, 20 mln da gruppo Tercas-Caripe

AVEZZANO. Venti milioni di euro. E' la cifra che il gruppo bancario Tercas-Caripe ha messo a disposizione, nel 2012, delle piccole e delle micro-imprese.

Lo comunicano, con una nota congiunta, Franca Sanita' presidente della Cna provinciale di Avezzano e Concezio Di Giamberardino presidente del Comitato Fidi di Avezzano. Le risorse saranno erogate attraverso Fidimpresa Abruzzo, il confidi del sistema regionale Cna. L'accordo e' stato siglato ieri mattina a Pescara, nel corso di un incontro tenuto nella sede regionale della Cna, alla presenza - tra gli altri - del direttore generale dell'Istituto di credito, Dario Pilla, dei vertici abruzzesi della confederazione. Le risorse finanziarie messe a disposizione delle imprese: artigiani, commercianti, agricoltori e liberi professionisti, in un momento segnato proprio dalla particolare difficolta' nel loro accesso al credito, sono destinate al sostegno della ripresa del nostro sistema produttivo; in particolare, la quota finalizzata agli investimenti beneficera' di condizioni particolarmente favorevoli. Soddisfazione, per l'importante accordo raggiunto, viene espressa da Fidimpresa Abruzzo e Cna: si conferma, infatti, il ruolo essenziale e determinante svolto dal sistema bancario locale nel finanziamento delle imprese. Un sistema, a detta di Cna e Fidimpresa, che deve guardare al rafforzamento, attraverso alleanze strategiche, di un polo bancario regionale fortemente radicato sul territorio; obiettivo, questo, divenuto ancora piu' stringente alla luce delle preoccupanti perdite di autonomia di importanti istituti abruzzesi. «Queste risorse» ha dichiarato il presidente Sanità «sono già a disposizione delle imprese e tutti gli interessati possono rivolgersi ai nostri uffici di Avezzano in via G. Saturnini,6 per poter istruire le pratiche ed accedere ai crediti necessari con le solide garanzie di Fidimpresa Abruzzo».