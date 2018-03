Crisi Val Sinello, Provincia di Chieti ha stilato le priorità

CHIETI. La Provincia di Chieti ha predisposto il documento Sui principali interventi, infrastrutturali e non, che sono stati programmati per l’Area di crisi Val Sinello.

Il documento, , il cui lavoro è stato coordinato dall’assessore al lavoro Daniele D’Amario, è stato spedito questa mattina e verrà sottoposto all’attenzione del Tavolo Val Sinello che si terrà il prossimo 13 aprile nella sede dell’Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Abruzzo a Pescara.

«La Provincia sta facendo per intero la propria parte in una situazione di crisi delicata e complessa come quella che colpisce la Val Sinello e il documento prodotto, che individua possibili soluzioni e strategie, è il frutto di un’attenta valutazione degli strumenti operativi e delle risorse disponibili in questo momento – dice il Presidente Enrico Di Giuseppantonio. Rinviando doverosamente l’esame del suo contenuto alla opportuna sede del Tavolo regionale, credo che su un tema serio come quello dell’occupazione occorrano, oltre a progetti e documenti, onestà intellettuale, coesione istituzionale, coraggio nelle azioni e nelle scelte: questa Amministrazione ci sta provando senza la presunzione di avere soluzioni in tasca, per la Val Sinello come per le altre zone del territorio che vivono una situazione di sofferenza. Non vedo altra strada – conclude il Presidente Di Giuseppantonio - e penso che quella della polemica quasi quotidiana e dell’uso più o meno strumentale del dramma di tante famiglie, non possa portare lontano. Certo non aiuterà trovare una soluzione positiva e concreta».