Editoria: nel 2011 ha letto un libro il 50% degli italiani

ROMA. Nel 2011 ha letto almeno un libro il 49 per cento degli italiani adulti (25,3 milioni di cittadini) e il 44% (22,8 milioni) ne ha acquistato almeno uno.

A rivelarlo e' il rapporto "L'Italia dei libri - Un anno, le stagioni, due trimestri a confronto", commissionato dal Centro per il libro e la lettura alla Nielsen Company per rilevare le abitudini di lettura e il consumo di libri degli italiani tra ottobre 2010 e dicembre 2011. I risultati della ricerca, che ha coinvolto 3.000 famiglie al mese per 12 mesi, sono stati presentati questa mattina a Roma, nella biblioteca Casanatense.

«Quasi un italiano adulto su due ha letto almeno un libro: e' molto piu' di quello che pensavamo», ha detto il presidente del Centro per il libro e la lettura, Gian Arturo Ferrari, sottolineando pero' come tale dato sia inferiore rispetto a quello dei principali paesi europei: «Grosso modo - ha spiegato - nel Regno Unito e in Germania il 70% dei cittadini adulti leggono almeno un libro all'anno e in Francia sono circa il 65%». Per Ferrari, quindi, «quello che e' drammatico in Italia e' il divario che si osserva considerando il livello di istruzione».

Infatti, in base alla ricerca, il 75% dei laureati acquista e legge libri, mentre solo il 30% di coloro che hanno un livello di istruzione elementare legge e il 23% di loro acquista libri. Un altro dato che emerge con forza e' la differenza tra il Sud Italia e il resto del paese: se al Centro-Nord legge il 52-53% della popolazione adulta (ovvero, dai 14 anni in su), al Sud il dato precipita al 39%.

Ma cio' che colpisce di piu' nel rapporto e' un altro dato ancora, «che fa della lettura un fenomeno elitario in Italia», ha sottolineato Ferrari. E cioe' il fatto che nel 2011 solo il 7% del totale dei lettori adulti ha letto il 43% di tutti i libri letti (ossia 169 milioni) e che il 5% del totale degli acquirenti di libri ha acquistato il 41% di tutti libri acquistati (135 milioni). Cio' significa che vi e' un 7% di lettori che legge almeno 12 libri all'anno e un 5% di acquirenti di libri che acquista almeno 12 libri all'anno. In generale, inoltre, leggono piu' le donne (53 per cento dei lettori) degli uomini (43%). La ricerca mostra anche la differenza esistente in base alla fascia di reddito: piu' gli individui sono benestanti, maggiore e' la predisposizione all'acquisto di libri e alla lettura (infatti, ben il 63% di coloro che sono nella fascia alta di reddito ha letto almeno un libro, il 61% di questo gruppo ne ha acquistato almeno uno). Un dato sorprendente e' l'eta': i piu' grandi lettori sono i giovanissimi, quelli che hanno tra i 14 e i 19 anni: il 70% di loro ha letto almeno un libro, contro il 33% degli over 65. Insomma, ha concluso Ferrari, «si tratta di un quadro con luci e ombre in cui l'ombra piu' grande e' il fatto che la lettura resta elitaria».

Alla presentazione del rapporto era presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Paolo Peluffo, che ha annunciato l'inizio di una "campagna strategica" per promuovere la lettura, con uno spot che andra' in onda sui canali televisivi e radiofonici della Rai.