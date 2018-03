AirOne, un anno in Alitalia: 1,6 milioni di passeggeri

ROMA. Air One, lo Smart Carrier del Gruppo Alitalia, festeggia oggi il primo anno di attività.

In questi 12 mesi la Compagnia ha trasportato 1.165.000 mila passeggeri e ha venduto oltre 1.530.000 biglietti con ottimi risultati economici e operativi. Dal 28 marzo 2010 la puntualità media dei voli Air One è stata dell’87%, la regolarità media del 99,8% e il tasso di soddisfazione dei clienti ha superato il 90%. Questi risultati fanno di Air One una delle migliori compagnie aeree in Europa.

Per festeggiare il primo anno di attività, su tutti i voli di oggi Air One ha offerto omaggi ai propri passeggeri.

Lorenzo Caporaletti, Responsabile di Air One, ha dichiarato: «Air One è oggi la prima compagnia aerea in Italia a proporre per i propri voli un’offerta di prezzi e di servizi in grado di soddisfare sia la domanda “low cost”, che la domanda dei passeggeri che chiedono un servizio tradizionale. Il primo anno di attività ci ha regalato grandi soddisfazioni e per questo ringraziamo i clienti che ci hanno scelto dimostrando di apprezzare il nostro modello Smart Carrier. Nel 2010 Air One ha dato un importante contributo alla crescita dei passeggeri del Gruppo Alitalia sull’aeroporto di Malpensa. Per l’anno in corso amplieremo ulteriormente la nostra flotta e il network di destinazioni sia da Milano Malpensa che da Pisa dove dal 1° luglio apriremo una seconda base che collegherà la Toscana con otto destinazioni in Italia e all’estero».

Nella stagione Summer 2011 Air One vola su 22 destinazioni in Italia e all’estero (+ 7 rispetto alla stagione Summer 2010), grazie all’incremento della propria flotta con 2 nuovi Airbus A320.

28/03/2011 17.18