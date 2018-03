I dolci aquilani in tour con Eurochocolate

L'AQUILA. Da Sanremo a Perugia, passando per Torino, Eurochocolate nel 2011 promuove il comparto dolciario aquilano in collaborazione con la Provincia dell’Aquila.

Partirà dal prossimo 12 Febbraio, in occasione dell’evento Ciock’n’Roll Sanremo la collaborazione stretta di recente tra la Provincia dell’Aquila e Eurochocolate che vedrà i dolci tipici del territorio tra i protagonisti della kermesse.

Fino a domenica 20 febbraio, infatti, nella cittadina ligure, in concomitanza con il festival della canzone italiana, Eurochocolate organizza il curioso evento dedicato al connubio musica-cioccolato.

In occasione di Ciock’n’Roll la Provincia dell’Aquila sarà, dunque, nel centro storico di Sanremo con un apposito spazio di promozione e vendita dei dolci tradizionali del territorio, preludio ad un rilancio anche turistico dell’area.

«Con gli assessori alla cultura, Marianna Scoccia e alle attività produttive, Antonella Di Nino, – dichiara il Presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo– abbiamo deciso di rinnovare la partnership con il team di Eurochocolate, attratti dalle iniziative sempre più originali e geniali che ci propongono».

In base alla collaborazione stretta con Eurochocolate qualche giorno fa, la presenza della Provincia dell’Aquila e dei produttori locali proseguirà anche in occasione di Cioccolatò, in programma a Torino dal 25 Marzo al 3 Aprile e, naturalmente, dal 14 al 24 Ottobre a Perugia per ladiciottesima edizione di Eurochocolate, che proprio all’Aquila avrà la sua anteprima.

Dopo il successo registrato lo scorso anno con 90mila visitatori, si rinnova, infatti, nel capoluogo abruzzese la seconda edizione di Eurochocolate Anteprima L’Aquila l’8 e 9 Ottobre.

Qui, nella centralissima Piazza Duomo, la Provincia firmerà la Pausa Salata di Eurochocolate, l’unica area di tutta la manifestazione in cui si potranno trovare le specialità salate del territorio aquilano, dalla pasta ai formaggi, dai gustosi salumi all’immancabile vino.

«Il nostro obiettivo -afferma Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate- non è solo di riproporre nel 2011 la collaborazione con la Provincia dell’Aquila avviata due anni fa, ma di rafforzarla, utilizzando la visibilità e l’affluenza di pubblico delle nostre manifestazioni per valorizzare un comparto economico ed un territorio ancora in difficoltà, conoscendone la qualità, la tradizione e la ricchezza. Siamo lieti che anche in questa occasione il Presidente della Provincia dell’Aquila, Antonio Del Corvo, abbia voluto rinnovare la collaborazione, sulla scia del successo di questi anni».

