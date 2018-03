Zootecnica asinina, incontro nella sede coldiretti di Vasto

VASTO. Il rilancio della zootecnia asinina nel territorio del Vastese e la promozione e sensibilizzazione dell’allevamento di asine da latte.

Risponde a questi obiettivi l’incontro in programma giovedì 17 febbraio alle ore 17.30, presso la sede della Coldiretti di Vasto.

Il convegno, promosso dall’Associazione agricola provinciale e dal presidente nazionale del Consorzio nazionale Allevatori di Asini, Eugenio Milonis, sarà un’occasione per informare sulle concrete prospettive socio-economiche e occupazionali legate alla nascita di allevamenti di asini nel territorio del Vastese.

Gli interventi dei partecipanti serviranno a spiegare in maniera dettagliata, alla luce della nascita di centri di raccolta del latte, le funzioni del Consorzio Allevasini e del progetto di salvaguardia e valorizzazione della razza asinina, nell’ottica di una nuova attenzione verso la biodiversità e verso le nuove prospettive di mercato.

“Il simpatico animale è tornato alla ribalta - spiega il professor Nicandro Gambuto - per la produzione di latte ad uso pediatrico e di linee cosmetiche, grazie anche agli studi universitari che hanno dimostrato le proprietà nutrizionali del latte che risulta simile al latte materno”.

Quello dell’alimentazione pediatrica comunque non è l’unico ambito in cui il latte d’asina trova collocazione; infatti a livello dietetico e geriatrico si configura come un ottimo alimento funzionale e nutraceutico. E si sta dimostrando l’efficacia dell’uso dell’asino in attività turistiche, nella pet terapy (onoterapia) sulle persone diversamente abili, come alleato di giochi per i bambini, ma anche come tosaerba naturale, utilizzato tra l’altro per la raccolta dei rifiuti porta a porta e arruolato con successo e risparmio economico da parte di alcune virtuose amministrazioni comunali e provinciali italiane.

Il convegno di giovedì segue quello del 2009 dal titolo “Agricoltura sociale e latte di asina”, promosso dall’Istituto d’Istruzione superiore “G. Spataro” di Gissi presso l’auditorium di Casalbordino, e organizzato e diretto dal docente di scienze Nicandro Gambuto.

09/02/2011 10.10