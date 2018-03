Hotel: Abruzzo regione piú conveniente d’Italia

ABRUZZO. Con 88 euro a notte per camera doppia l’Abruzzo si rivela la regione italiana con le tariffe hotel piú vantaggiose.

In picchiata Pescara che questo mese segna un calo del 26% rispetto al mese precedente. Questo quanto rilevato dall’indice dei prezzi Hotel trivago (tHPI), che ogni mese effettua un rilevamento delle tariffe sul compara prezzi Trivago.it.

Chiusa l’estate calano vistosamente le tariffe alberghiere delle destinazioni costiere dell’Abruzzo rispetto allo scorso mese: Pescara (- 26%, 93€), Vasto (-21%, 88€) e Montesilvano (-19%, 81€). L’Aquila (4%, 105€) segna invece un leggero aumento in linea con gli altri capoluoghi d’Italia. La regione in generale segna una diminuzione dei prezzi hotel per notte del 27%, rendendola la piú conveniente d’Italia con un prezzo medio di 88€ per camera doppia a notte e la piú appetibile per chi voglia godersi gli ultimi scampoli d’estate.

RIPRESA SU METE BUSINESS

La stagione estiva volge al termine sulle principali destinazioni balneari Italiane. I cali più evidenti, rispetto al mese scorso, si sono verificati a Vieste (98€, -45%), Cattolica (88€, -42%), Riccione (125€, -35%), Ischia (157€, -26%), Rimini (106€, -26%), Capri (209€, -17%), Amalfi (160€, -16%). Unica isola felice, la Sicilia, dove il clima ancora molto caldo, favorisce il prolungamento della stagione turistica e la tenuta delle tariffe: buona tenuta su Taormina (182€, -6%), Catania (97€, +3%), Palermo (100€, +15%). Lipari (121€) crolla invece del 36% sul listino prezzi.

Sulla Sardegna, se Cagliari (112€, -2%) tiene, netta flessione prezzi su Alghero (122€, -31%), Olbia (129, -27%) e Santa Teresa Gallura (148€, -16%).

Per quanto riguarda le mete fieristiche, le già citate Milano (+24%), Venezia (+34%), Torino (+10%), Firenze (+17%), Bologna (+41%), Roma (+27%), Napoli (+10%) e Palermo (+15%), subiscono un evidente incremento dei prezzi di listino rispetto al mese precedente; mentre, rispetto a Settembre 2009, le stesse città costano mediamente di meno: Milano (-24%), Palermo (-10%), Torino (-9%), Roma (-7%), Firenze (-8%), Napoli (-3%).

TOP 50 DESTINAZIONI EUROPEE

A Settembre pernottare in una Metropoli Europea costa mediamente di più che nei mesi passati. Una camera standard doppia a notte costa 114€, l‘8% in più circa rispetto allo scorso mese quando una camera costava 106€. Con questo valore le tariffe riprendono quota in questa fine Estate, ma restano comunque il 5% al di sotto della media (120€) registrata dall’indice prezzi Hotel dello scorso anno. Fino a Maggio i prezzi degli alberghi avevano subito una progressiva inflessione, per poi cambiare tendenza proprio questo mese. In molti Paesi le vacanze estive volgono al termine, molte metropoli diventano quindi destinazioni brevi, per un weekend o solo per qualche giorno; altre mete riaprono i battenti per la nuova stagione congressuale e fieristica. Ben 42 su 50 destinazioni osservate dal tHPI hanno subito un incremento dei prezzi. A Milano si apre la stagione della moda con +24% del listino; i turisti di Roma, invece, secondo l’analisi tHPI, pagheranno quasi il 30% in piu’ nel pernottamento rispetto allo scorso mese per visitare la città Eterna

EST E CENTRO EUROPA LE PIÙ ECONOMICHE

In Germania numerose destinazioni business aprono la stagione e aumentano il listino prezzi hotel mediamente del 10%. Rispetto allo stesso periodo del 2009, però, mete come Berlino (99€ e -12% rispetto al 2009); Monaco (107€, -19%), Francoforte (84€, -32%), Colonia (97€, -20%), subiscono un calo dal 12 al 32% rispetto al livello dei prezzi dello scorso anno. Le mete più economiche sono nell’Est Europa: Budapest e Bucarest, rispettivamente 79€ e 76€ per doppia a notte. Le mete spagnole, da sempre piu’ economiche, come Siviglia (92€, +32%) e Granada (90€, +38%) riprendono quota. Piu’ conveniente di Settembre, invece, il soggiorno a Edimburgo (-32%), Salisburgo (-21%) e Londra (-5%). A Parigi un pernottamento costa 162€, con il 27% del listino in aumento rispetto a Settembre.

