A fine gennaio la selezione di 500 animatori turistici a Pescara e Teramo

PESCARA. Il leader italiano nell’animazione turistica, il servizio Eures e la Provincia di Pesara alla ricerca di animatori turistici.

PESCARA. Il leader italiano nell’animazione turistica, il servizio Eures e la Provincia di Pesara alla ricerca di animatori turistici.

Se ne cercano 500 (anche prima esperienza), disponibili a viaggiare in Italia, Europa e nei paesi tropicali, per affrontare un’avventura lavorativa all’interno di Villaggi e Hotel.

Sono molteplici le figure richieste e le opportunità di lavoro per tutti coloro che hanno superato la maggiore età (18 anni): capi animazione, istruttori sportivi, animatori, coreografi, ballerini, scenografi, dee jay, tecnici audio e tanti altri. I requisiti richiesti, oltre all’assolvimento dell’obbligo scolastico, prevedono la disponibilità a lavorare per almeno tre mesi continuativi, la conoscenza di una lingua straniera, dei sistemi operativi, dei pacchetti office, internet e posta elettronica. Inoltre, Obiettivo Tropici cerca persone entusiaste, con spiccate doti comunicative e relazionali, in grado di motivare se stessi e gli altri.

La selezione dei candidati residenti in Abruzzo avverrà il 31 gennaio, presso la sede dei Centri per l’Impiego, in via Passolanciano 75 e il 1° febbraio presso la sede del Centro per l’Impiego della Provincia di Teramo ( via Taraschi 9). La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum presentato e ritenuto idoneo e di un colloquio con i responsabili della selezione del personale di “Obiettivo tropici”, la società che gestisce gli animatori per i villaggi turistici.

Per partecipare alla selezione è necessario inviare la lettera di presentazione e il curriculum vitae (con foto) entro il 29 gennaio all’indirizzo e-mail eures@provincia.teramo.it, specificando nell’oggetto “Selezione Obiettivo Tropici Pescara 2011 profilo…….” e per conoscenza a info@obiettivotropici.it.

Altre info sui siti istituzionali.

14/01/2011 12.29