Parco regionale Sirente Velino e Provincia dell’Aquila alleati per lo sviluppo dei territori

OVINDOLI. Circondati dai campi da sci di Ovindoli, affollati di turisti, nella sala convegni del PalaMagnola, Parco regionale Sirente Velino e Provincia dell’Aquila si alleano.

L’obiettivo è quello di dare vita a un distretto rurale finalizzato alla valorizzazione dei prodotti tipici e dell’artigianato delle aree montane.

Il progetto è stato lanciato durante il convegno su “Tipicità enogastronomiche ed artigianato locale per la vitalizzazione dell’economia dei territorimontani”, dove il Commissario dell’area protetta, Patrizio Schiazza e il Presidente della Commissione Cultura e Turismo della Provincia dell’Aquila, Gianluca Alfonsi, di fronte ai sindaci dei comuni dell’Altopiano delle Rocche e degli operatori del settore, hanno tracciato la rotta per sostenere lo sviluppo di settore vitale per l’economia dei territori interni.

«Per dare nuovi impulsi alla crescita delle aree montane», ha affermato Schiazza, « occorre fare sistema mettendo insieme pubblico e privato. E’ questa la strada maestra da seguire per sostenere gli sforzi degli operatori e aiutarli in un percorso di sviluppo».

Pensiero condiviso da Alfonsi che ha rilanciato mettendo sul tavolo d’idea di «dar vita a un distretto rurale come volano di sviluppo e valorizzazione del territorio. Unendo le forze», ha spiegato, «Parco, Provincia, Comuni e operatori possono centrare l’obiettivo».

Operazione accolta con entusiasmo dal padrone di casa, il vice sindaco di Ovindoli, Marco Iacutone: « il Comune è pronto a sostenere con ogni mezzo l’iniziativa». Nel corso del convegno inserito nella sesta edizione della mostra mercato dei prodotti tipici e dell’artigianato ospitata nel palazzetto dello sport di Rocca di Mezzo (cha ha visto la partecipazione di trenta artigiani e produttori) presa d’assalto dai visitatori, Tino Di Sipio, consulente di prodotti ha illustrato l’esperienza del progetto “EKK – Abruzzo in sintesi”, iniziativa di marketing territoriale mirata a creare mercato permanente delle produzioni tipiche abruzzesi.

«E’ una vera e propria boutique del gusto», spiega il Commissario, «che rappresenta una grande opportunità per i produttori».

8/01/2011 14.24