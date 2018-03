Lavoro: senza presenza di stranieri il 62% delle imprese avrebbe dei problemi

Emerge da una stima della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese al terzo trimestre 2010, in confronto con lo stesso periodo del 2000, relativi alle sedi di impresa secondo l'attivita' principale dichiarata (ditte individuali ma anche imprese con natura giuridica piu' complessa che aggregano piu' imprenditori, stranieri o italiani, intorno alla stessa attivita'). Dal 2000 al 2010 le imprese controllate da cittadini stranieri sono cresciute del 200,7%, rispetto a una crescita media del 9,4%, che scende al 3,6% se consideriamo le imprese con titolari italiani. Ma chi avrebbe fatto un passo indietro nel numero di imprese, andando in negativo senza il contributo degli stranieri? Sarebbero in rosso ben otto regioni (rispetto ad una di solo 2 anni fa): il Piemonte registra ad esempio una crescita del 6,4% in dieci anni, che scenderebbe a -0,1% senza imprese straniere. Lo stesso accade per la Liguria (da +7% a -0,6%) e l'Emilia Romagna (da +5,5% a -1,4%).