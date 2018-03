Banca dell'Adriatico: Dario Pilla nuovo direttore generale

PESARO. Dario Pilla è il nuovo direttore Generale di Banca dell'Adriatico, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo che opera con 206 sportelli lungo la dorsale adriatica nel territorio di Marche, Abruzzo e Molise.

La decisione è stata presa dal Consiglio di Amministrazione di Banca dell'Adriatico presieduto da Giandomenico Di Sante.

Il nuovo direttore sostituisce nell'incarico Roberto Troiani che passa alla Direzione Regionale Lazio di Intesa Sanpaolo.

Dario Pilla, 50 anni sposato con due figlie, ha sviluppato la sua esperienza professionale interamente all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo con diversi incarichi di responsabilità nella rete commerciale della banca, dove ha ricoperto ruoli direttivi via via sempre più rilevanti fino ad assumere la guida ed il coordinamento di reti territoriali di sportelli.

L'ultimo incarico ricoperto è stato quello di responsabile dell'Area Milano Città di Intesa Sanpaolo.

«Il nuovo direttore - ha dichiarato Giandomenico Di Sante, presidente di Banca dell'Adriatico - punterà a rafforzare ancor più il ruolo che Banca dell'Adriatico già oggi svolge come banca del territorio della dorsale adriatica, consolidando il radicamento nelle tre regioni Marche, Abruzzo e Molise e mantenendo la stretta vicinanza alle famiglie, al mondo delle piccole e medie imprese, agli Enti locali ed alle associazioni, forte anche degli strumenti operativi e finanziari di un grande gruppo bancario internazionale come Intesa Sanpaolo. A Dario Pilla il nostro augurio e il pieno sostegno per l'importante impegno che l'attende».

«Ringrazio Roberto Troiani - ha aggiunto Di Sante - per l'intenso lavoro svolto in questi cinque anni alla guida di Banca dell'Adriatico, consentendo alla stessa di affermarsi sempre piu' come protagonista nel mercato del credito locale».

Banca dell'Adriatico gestisce attività finanziarie della clientela per 7,7 miliardi ed ha in corso finanziamenti ad imprese e famiglie per 5 miliardi (dati al 30/9/10).

Con circa 1.550 dipendenti la banca ha una presenza capillare nelle Marche (78 sportelli), Abruzzo (94) e Molise (21). Sono inoltre attive 13 filiali Imprese che hanno un'operatività specialistica mirata alle realtà imprenditoriali.

04/01/2011 10.03