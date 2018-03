Agenzia delle Entrate. Al via la Direzione provinciale di Chieti

ABRUZZO. Conclusa in Abruzzo la riorganizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Con l’attivazione della Direzione provinciale di Chieti, operativa da ieri, si è concluso in Abruzzo il progetto di riorganizzazione degli uffici locali su base provinciale.

La nuova struttura, che avrà sede nel capoluogo, in viale Unità d’Italia, nn. 90-92, sarà costituita da un ufficio controlli e dai quattro uffici territoriali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto, ubicati nelle stesse sedi dei soppressi uffici locali. Saranno operativi anche gli Sportelli decentrati di Guardiagrele e Villa Santa Maria.

In base al nuovo assetto organizzativo, l’Ufficio controlli è suddiviso in un’area accertamento, che predispone il piano dei controlli e ne cura l’attuazione, e in un’area legale, che segue l’attività di contenzioso. Gli uffici territoriali sono invece destinati alle attività di assistenza e informazione agli utenti, alla gestione degli atti, delle dichiarazioni e dei rimborsi e alla registrazione dei provvedimenti giudiziari; sono inoltre competenti in materia di: controllo formale di dichiarazioni e atti; accertamenti parziali su segnalazioni centralizzate; attività di controllo esterno per l’emissione di ricevute e scontrini e per acquisire dati e informazioni, in particolare per l’applicazione degli studi di settore; accertamenti su imposta di registro, successioni e donazioni e tributi collegati.

La nuova organizzazione prevede che gli atti privati e le dichiarazioni possano essere registrati presso qualsiasi ufficio territoriale della Direzione provinciale. In caso di successione, la relativa dichiarazione può essere presentata indifferentemente in uno qualsiasi degli uffici territoriali ricadenti nell’ambito della provincia in cui era fissata l’ultima residenza del deceduto. E’ comunque opportuno che eventuali integrazioni o modifiche di una precedente dichiarazione di successione siano presentate allo stesso ufficio a cui è stata consegnata la prima dichiarazione. Per i rimborsi Iva, compresi quelli relativi all’Iva auto, competente è l’ufficio territoriale del capoluogo di provincia.

Con l’istituzione della nuova Direzione provinciale di Chieti, sono pertanto operative le quattro nuove strutture provinciali dell’Agenzia delle Entrate che in Abruzzo hanno gradualmente sostituito gli uffici locali preesistenti.

«Il nuovo assetto organizzativo persegue gli obiettivi istituzionali dell’Agenzia, con il rafforzamento della lotta all’evasione e l’ulteriore miglioramento dei servizi al contribuente - afferma il direttore regionale, Rossella Rotondo – attraverso una più razionale distribuzione delle risorse sul territorio. Con il completamento della riorganizzazione potremo cogliere appieno i vantaggi della nuova struttura per concentrare i nostri sforzi nel miglioramento della tax compliance e della qualità dei servizi ai cittadini».

