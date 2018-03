Turismo. Enit:«buone prospettive per feste natalizie e per il 2011»

ROMA. Buone prospettive sul fronte del turismo per le festivita' natalizie e in generale, per il 2011, per quanto riguarda l'Italia.

Secondo l'Enit che ha presentato i dati del monitoraggio sui principali mercati dell'incoming, si evidenzia una generale tenuta della destinazione Italia sui mercati internazionali che lascia presagire un andamento positivo per le Festivita' natalizie, e in generale per il prossimo anno.

«Il dato della Banca d'Italia, sulla spesa degli stranieri nel periodo gennaio-settembre 2010, di 23.733 milioni di euro (+0,9% rispetto allo stesso periodo del 2009) - spiega l'Enit - consente di immaginare una positiva chiusura di fine anno. I segnali piu' confortanti provengono dai mercati oltreoceano: in USA e in Canada i Tour Operators contattati registrano un aumento di vendite (+25%) in favore delle grandi citta' d'arte italiane e della montagna; in Cina oltre alla richiesta di turismo culturale e leisure, in questo periodo sono privilegiati il turismo business e MICE; ottime le performance anche dall'India (+29%) con grande richiesta dell'offerta laghi, montagna, citta' d'arte minori e business. In Asia, il Giappone ha avuto nel 2010 una netta ripresa dei viaggi all'estero, dove l' Italia si e' ritagliata una posizione importante».

Sul fronte europeo, «i mercati di area tedesca (Germania, Austria e Svizzera) - spiega ancora l'Enit - mostrano un andamento stabile o in crescita presso gli operatori che trattano l'Italia; la montagna, seguita dalle grandi citta' d'arte, e' il prodotto privilegiato. Positivo il trend di vendite anche presso i Tour Operator inglesi nonostante la stagione 2010 sia stata, sul fronte del turismo outgoing britannico, ancora in flessione. In Svezia la destinazione Italia ha avuto una ottima performance nel 2010, ma il periodo natalizio resta marginale, poiche' i turisti ricercano maggiormente le mete calde per vacanze "sea and sun". Dalla Russia si registrano elevate percentuali d'incremento delle vendite del catalogo Italia per il Natale (+24%), in linea con il trend dell'anno in corso».