Affitti: a Silvi Marina piace il centro e la prima collina

SILVI. A Silvi Marina un bilocale in zona di pregio (Lungomare Centrale, Santo Stefano, Via della Torre, Zona Silvanella) comporta un esborso mensile di circa 450 euro mensili.

I trilocali nella stessa zona arrivano a un massimo di 650€ euro circa al mese. A realizzare uno studio sul territorio con focus sul comune di Silvi Marina è Solo Affitti, il franchising immobiliare leader in Italia nella locazione con oltre 300 agenzie che ha inaugurato sabato 4 novembre la nuova gestione della sua agenzia in città, in via Statale Sud, 5.

Nelle altre zone della città come quelle di San Silvestro, Via Genova, Via Taranto, Zona Viale Europa e Silvi Paese i bilocali in affitto non superano i 400€ al mese mentre il canone dei trilocali si aggira intorno ai 530 euro mensili. Risultano più economiche le zone di Via Spezzaferro, Zona Piomba, Contrada Colle Stella, Zona Pianacce dove i canoni dei bilocali si attestano sui 350 € mentre i trilocali sui 450.

«La zona centrale della città - afferma Arianna Zatini, nuova titolare dell’agenzia Solo Affitti di Silvi Marina – è la più richiesta insieme alla zona della prima collina vista mare. Nel periodo estivo arrivano molti turisti in città mentre nei mesi invernali anche alcuni professionisti prendono casa in affitto in queste zone».

Risulta più dispendioso prendere casa in affitto nella zona del Pineto dove in zona di pregio (Quartiere dei Fiori, Quartiere dei Poeti, Centro Storico, Zona Donalena, Zona Filiani) un bilocale comporta un esborso mensile fino a 480€ e i trilocali arrivano a 680€.

Nella zona Intermedia (Cerrano e Via de Titta) i bilocali si attestano sui 430€ al mese e i trilocali circa 100€ in più al mese. Nelle zone più economiche del Pineto come Mutignano, Scerne, e Borgo Santa Maria si registrano canoni d’affitto per i bilocali di circa 360€ al mese e di circa 400 per i trilocali.

