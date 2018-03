"Montagne a portata di mare" per promuovere il turismo nel Pescarese

ABRUZZO. La provincia di Pescara insieme con la regione Abruzzo predispone 100mila euro per un progetto di rivalutazione dell'economia turistica di 21 comuni montani.

L'iniziativa prende il nome di “montagne a portata di mare”. I funzionari degli enti locali si adopereranno per definire degli itinerari per due diversi segmenti di turismo: sportivo e naturalistico. Per il turismo sportivo gli operatori di zona intendono valorizzare gli anelli di sci di fondo della piana del Voltigno e di Sant’Eufemia a Maiella e contemporaneamente realizzare percorsi turistici potenziati da centri informativi. Gli infopoint saranno costituiti nei comuni di Villa Celiera e Carpineto della Nora.

Per il turismo naturalistico il progetto prevede escursioni giornaliere per giovani e famiglie con assaggi enogastronomici o visite culturali.

Nel piano saranno coinvolti istituti scolatici di primo e secondo grado. Gli operatori offriranno la possibilità agli studenti di noleggiare le attrezzature sportive e di essere guidati da un istruttore. Parallelamente la provincia avvierà una campagna di comunicazione mirata a diffondere il prodotto turistico al livello internazionale con l'ausilio delle linee aeree low cost collegate con l'aeroporto d'Abruzzo. «L’obiettivo del progetto – spiegano il presidente Guerino Testa e l’assessore al Turismo, Aurelio Cilli - è di valorizzare i borghi e portarli all’attenzione del grande pubblico facendoli scoprire anche attraverso il web. Le risorse sono poche quindi le idee devono essere chiare, e questo progetto ha le caratteristiche di quel concetto di utilità che stiamo cercando di portare avanti in ogni settore». Per finanziare l'iniziativa gli enti locali attingeranno dai POR-FESR Abruzzo 2007-2013.

Il progetto nello specifico coinvolgerà i comuni di Abbateggio, Brittoli, Bussi, Caramanico Terme, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Corvara, Farindola, Lettomanoppello, Montebello di Bertona, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Majella, Serramonacesca, Tocco da Casauria, Turrivalignani, Vicoli e Villa Celiera.

