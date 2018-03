Bankitalia: 5% dele famiglie non riesce a pagare il mutuo

Lo rileva un paper di discussione della Banca d'Italia "L'incremento dell'uso di politiche di prezzo basate sul rischio per i mutui in Italia", che fa riferimento a dati Eurostat del 2007. La nostra media del 5% e' in linea con la Spagna, mentre e' inferiore in altri paesi come la Finlandia, la Francia, l'Irlanda e la Gran Bretagna in cui la media e' tra il 2 e il 3% e raggiunge il minimo in Olanda con l'1,1%.

Tornando al nostro paese, dallo studio emerge che la percentuale dei proprietari di casa insolventi diminuisce tra quelli ad alto reddito, mentre aumenta tra i piu' poveri e, in Irlanda, Italia e Spagna, sale in questo caso al 10%. Le insolvenze sono inoltre piu' frequenti tra i disoccupati, tra i single e gli impiegati con contratto a termine. In Italia, inoltre, le famiglie che decidono di contrarre un mutuo per l'acquisto della casa sono il 13,1% del totale.