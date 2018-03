Imprese, nel 2008 erano 4,5 milioni ed in media hanno 4 addetti

In media meno di 4 addetti per unita' locale a livello nazionale (3,6) che diventano 4 nelle due ripartizioni settentrionali, scendono a 3,5 nel Centro e a 3 nel Mezzogiorno.

Lo rende noto l'Istat nelle Statistiche in breve sulla Struttura e dimensione delle unita' locali delle imprese. Nel periodo 2004-2008 gli addetti totali aumentano del 8,6%: crescono di piu'al Centro- Nord (rispettivamente +10% nel Centro, +11,8 nel Sud e +13,5% nelle Isole) rispetto a quanto si registra al Nord (rispettivamente +6,7% nel Nord-ovest e +6,6 nel Nord-est). In particolare, crescono le classi 10-19 e 20-49 addetti, quella 1-9 si mantiene in linea con la dinamica nazionale fino al 2007, evidenziando per il 2008 una flessione, mentre la classe con piu' di 50 addetti si mantiene su livelli di crescita costanti.

Nel 2008 un addetto su tre e' occupato nel settore del Commercio, Trasporti e Alberghi, il 29,2% negli Altri Servizi e il 26,2% nel settore manifatturiero. Nelle Costruzioni e' occupato l'11,2% degli addetti totali. Oltre la meta' delle unita' locali (56,2% degli addetti, pari a 10 milioni) e' localizzato nell'Italia settentrionale, il 21,3% (20,6% di addetti, 3,7 milioni) nel Centro e il 20,9% (23,1% di addetti, 4,1 milioni) nel Mezzogiorno.

L'industria in senso stretto, che a livello nazionale assorbe il 26,2% di addetti, rimane preponderante al Nord (31,6% nel Nord-est e 28,6 nel Nord-ovest, contro il 22,6 del Centro e il 22,2 e il 16,4%, rispettivamente, del Sud e delle Isole). Nel Mezzogiorno, il settore con la quota maggiore di addetti e' il Commercio, Trasporti e Alberghi (rispettivamente 37,5% al Sud e 40,4 nelle Isole), mentre il Centro si caratterizza per una quota piu' elevata di addetti negli Altri Servizi (32,1%). A livello nazionale, si va da un massimo di 8,7 addetti per le unita' locali dell'Industria in senso stretto a un minimo di 2,8 per quelle degli Altri Servizi.

Differenze significative si riscontrano a livello geografico: nell'Industria in senso stretto si passa dai 10,5 addetti per unita' locale nel Nord-est e 10 nel Nord-ovest ai 7,7 nel Centro, ai 6,6 e 5,2 rispettivamente nel Sud e nelle Isole.Le Costruzioni variano tra un minimo di 2,8 addetti al Nord a un massimo di 3,4 al Sud; il Commercio, Alberghi e Trasporti varia da una media di 2,6 addetti al Sud a 3,7 al Nord; gli Altri Servizi hanno in media 2,4 addetti nel Sud e tre nel Nord-ovest.