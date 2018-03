Atr Colonnella, accordo biennale con la Lexus

TERAMO. La conferma competitiva genera concreti interessi d’acquisto sull’azienda.

L'Atr Colonnella ha siglato un accordo biennale che legherà il gruppo al marchio Lexus (Gruppo Toyota) per la fornitura esclusiva di componentistica in fibra di carbonio sulla nuova supercar LFA.

Ma questo per l'azienda è un periodo decisivo per la sua storia.

«Da tempo», dicono dall'azienda, «l’eco mediatica generata dalle vicissitudini di carattere finanziario ed occupazionale, che hanno colpito il gruppo, ha rischiato di gettare un cono d’ombra sulle peculiarità del tutto esclusive sul mercato europeo che l’azienda non ha mai smesso vantare». Di fatto non è mai stata in dubbio la leadership di Atr presso i principali suoi mercati obiettivo dell’automotive, del racing e del settore aerospaziale sul piano della progettazione, della ricerca e della capacità produttiva nel campo dei materiali compositi in fibra di carbonio.

Procede nel frattempo l’opera di “traghettamento” che il commissario Terracciano sta portando avanti, la richiesta di proroga della procedura di amministrazione straordinaria è già stata inoltrata.

Ma la notizia rilevante, e confermata, è che sono pervenute delle importanti manifestazioni di interesse per acquistare tutto il Gruppo o singoli rami d’azienda, «un segnale positivo e concreto», commentano con soddisfazione dall'azienda, «in previsione del Bando Ministeriale che è in fase di preparazione secondo procedura di legge».

«Del resto, in questi anni, il lavoro, la ricerca e lo spirito del tutto innovativo, mai venuti meno, hanno permesso una continua riconferma nei confronti dei propri concorrenti, la conservazione di gran parte dei legami commerciali consolidati e l’approfondimento di nuovi proficui rapporti».

Inoltre Atr Group sarà presente in qualità di espositore nel prossimo Professional Motor Sport World Expo di Colonia dal 16 al 18 novembre prossimi, una fiera internazionale in ambito racing che da anni costituisce la più importante piattaforma di interscambio tecnico del settore di riferimento.

12/11/2010 8.53