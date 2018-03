Sabato e domenica dedicato ai Frantoi aperti

ABRUZZO. Sono cinquantadue i frantoi abruzzesi che, quest'anno, hanno aderito alla manifestazione "Frantoi Aperti", in programma sabato 13 e domenica 14.

La novità di questa edizione è il coinvolgimento del Movimento turismo del Vino nelle stesse giornate, proporrà la visita di nove cantine nell'ambito della rassegna "San Martino in cantina".

L'iniziativa Frantoi Aperti, sviluppata dall'assessorato all'Agricoltura ed Arssa in collaborazione con Confrantoiani, AIFO, Città dell'olio Abruzzo, Oleoteca regionale e Comune di Loreto Aprutino, si svolgerà in due fasi dal momento che, a causa della maturazione tardiva delle olive, nella Valle Roveto (in particolare a Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto) ad essere interessato dalla rassegna sarà il week end di sabato 20 e domenica 21.

Intanto, un'anteprima dell'evento, riservata alle scuole elementari e medie inferiori, è già partita lunedì scorso e proseguirà fino a sabato 13. Per di più, gli studenti presenti a "Frantoi Aperti" avranno la possibilità di partecipare al quarto concorso fotografico regionale "L'olio d'oliva, dalla terra alla tavola", organizzato da assessorato all'Agricoltura e ARSSA, dal gruppo fotografico "La Geziana" di Pescara e dall'Istituto Agrario "Cuppari" di Alanno. Sabato 4 dicembre, proprio ad Alanno, avverrà la premiazione degli studenti vincitori del concorso.

