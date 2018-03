Cantine d’estate, ultimi due tour in partenza

ABRUZZO. Si avvia al termine “Cantine d'estate”, la nuova iniziativa di promozione enoturistica organizzata dall'Assessorato all'agricoltura, tramite l'Arssa, e dal Movimento Turismo del Vino Abruzzo.

All’evento partecipano anche l'assessorato al turismo tramite l'Aptr e gli Iat, dell'Enoteca regionale e dell'Assessorato ai trasporti, tramite Arpa e Sangritana.

Gli ultimi tour sono in programma il 2 settembre, e venerdì 3 settembre, con una vasta scelta di itinerari, per i turisti ancora sul territorio, ma anche per tutti gli appassionati che vogliano conoscere più da vicino i vini abruzzesi, direttamente nei luoghi di produzione.

Nella giornata di oggi, 2 settembre, sono in partenza quattro pullman che prevedono la visita pomeridiana guidata di due cantine o dell'Enoteca Regionale di Ortona.

In particolare, da Francavilla e Ortona, ci si muoverà alla volta delle cantine Madonna del Carmine e Il Feuduccio; partendo da Pescara o da Montesilvano, il gruppo raggiungerà Contesa e Torre Raone; da Tortoreto e da Roseto le destinazioni previste sono le cantine Bosco e Marramiero, mentre con partenza da Vasto è prevista la visita all'Enoteca regionale.

Infine, nell'ultima giornata a disposizione per approfittare dell'iniziativa, venerdì, sono in programma le visite alle cantine Speranza e Chiusa Grande, con partenza da Ortona e Francavilla, da Zaccagnini e Guardiani Farchione, con partenza da Pescara e Montesilvano, o da Faraone e Cerulli Spinozzi, se si parte da Tortoreto e Roseto.

Il programma completo degli itinerari è consultabile sul sito www.movimentoturismovino.it.

Per altre info è possibile contattare lo 0872 708266 (Sangritana) e gli uffici di informazione turistica (Iat).

02/09/2010 8.37