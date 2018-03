Per la Germania Cantina Tollo è la migliore cantina cooperativa d’Europa

TOLLO. A Cantina Tollo la vendemmia inizia sotto i migliori auspici. Con la raccolta dello Chardonnay arriva dalla Germania la notizia dell’elezione a migliore cantina cooperativa d’Europa.

E’ iniziata il 23 agosto la vendemmia dello Chardonnay, che si presenta «equilibrato, con una buona dotazione di zuccheri grazie alle giornate calde e soleggiate e le buone escursioni termiche, che hanno recuperato un inizio estate ritardato a causa delle temperature sotto la media».

La vendemmia, però, non porta solo la raccolta delle uve ma anche un riconoscimento importante per tutta la regione: l’elezione di Cantina Tollo a migliore cantina cooperativa d’Europa, arrivata dalla casa editrice tedesca Meininger, una tra le più importanti di tutta la Germania per l’editoria specializzata, che nell’ultimo numero di Weinwirtshaft pubblica la classifica.

«Un risultato straordinario», commentano da Tollo, «perché Cantina Tollo ha fatto vincere l’Italia davanti alla Francia ( distacco di 1 punto percentuale) e alla Germania ( 2,7 punti percentuali). Anche a livello nazionale la sorpresa è stata grande. Se nella classifica tra le prime 10 aziende a farla da padrone sono le cantine del Nord, con 4 cooperative dell’Alto Adige, 2 del Trentino e una in Piemonte, con Cantina Tollo il primo posto è tutto abruzzese, davanti anche a “gioielli” come l’altoatesina Cantina di Terlano o la trentina Cavit».

La notizia era già stata annunciata a fine luglio ma nessuno pensava che la classifica riguardasse l’intera Europa, non solo l’Italia.

Il criterio di valutazione è stata la degustazione dei vini.

Per ogni Paese sono stati degustati 175 vini e, cosa più importante, per tutte le fasce di prezzo. Cantina Tollo si è classificata al primo posto con un punteggio medio record di 88.

I presupposti per la vendemmia 2010 sono buoni. Dopo un inizio estate ritardato, ora il sole e il caldo stanno portando a perfetta maturazione le uve. Lo Chardonnay, la prima varietà ad essere vendemmiata, sarà destinata a produrre anche Settembrì, primo vino dell’anno, “record” esclusivo di Cantina Tollo, che sbaraglia persino il Novello, per antonomasia il primo ad uscire.

