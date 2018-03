Incentivi: Coldiretti, da 3/11 al via anche per i trattori

ROMA. Ripartono da oggi, 3 novembre, gli incentivi che metteranno a disposizione 110 milioni di euro per la rottamazione anche per l’acquisto di trattori e attrezzature agricole.

Ad annunciarlo è la Coldiretti nel sottolineare che fino ad esaurimento fondi sarà possibile prenotare i finanziamenti secondo le regole e le modalità della precedente rottamazione. Attingeranno dal fondo unico di 110 milioni di euro tutti e dieci i settori di intervento (motocicli, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, elettrodomestici, immobili ad alta efficienza energetica, internet veloce per i giovani, rimorchi e semirimorchi, macchine agricole e macchine movimento terra, gru a torre per edilizia, componenti elettrici ed elettronici, nautica da diporto).

Le richieste verranno finanziate in base all’ordine di arrivo.

Il settore agricolo - rileva la Coldiretti - è uno di quelli che sono particolarmente interessati dal provvedimento, anche in considerazione del fatto che nella precedente tornata i 20 milioni a disposizione sono andati esauriti in brevissimo tempo. Gli incentivi sono stati utilizzati in prevalenza per le macchine agricole operatrici e le attrezzature (65 per cento), i trattori (25 per cento), le mietitrebbiatrici (6 per cento) e le macchine movimento terra (4 per cento). In tutto sono state soddisfatte circa 4.300 richieste, attivando investimenti per circa 160 milioni di euro da parte delle imprese. I Consorzi agrari - ricorda la Coldiretti - sono a disposizione per la predisposizione delle pratiche necessarie all’incentivo rottamazione.

La misura - conclude la Coldiretti - prevede un contributo pubblico del 10 per cento sul prezzo di acquisto a cui si aggiunge un altro 10% di sconto praticato dal concessionario.

