Risparmio e consumi: una famiglia su 4 si indebita

Ci sono poi situazioni di crisi 'moderata' di risparmio (11%) e 'crisi grave' (il 21%). Tra i secondi si trovano soprattutto persone che vivono in citta' grandi e che hanno tra i 45 e i 65 anni. Tra quelli che 'galleggiano', ci sono operai (forte la concentrazione anche tra quelli in grave crisi di risparmio) e pensionati (presenti maggiormente anche tra coloro che sono in crisi moderata). Imprenditori, dirigenti e liberi professionisti sono particolarmente polarizzati tra coloro che sono in una situazione di 'risalita' o di 'discesa' di risparmio: alcuni, dunque, stanno sempre meglio a fronte di altri che stanno sempre peggio. Esercenti, commercianti e artigiani vivono una situazione analoga, pero' con una concentrazione maggiore fra coloro che sono in 'crisi grave'. Gli impiegati sono concentrati soprattutto nella tendenza in discesa di risparmio (in particolar modo insegnanti e docenti, molti dei quali sono in 'crisi grave' di risparmio) e le preoccupazioni riguardano soprattutto il 2011; gli impiegati, pero', sono presenti anche tra coloro con risparmio positivo. In generale comunque, gli italiani continuano ad avere una forte propensione al risparmio: il 41% non riesce proprio a vivere tranquillo senza mettere da parte qualcosa, mentre il 46% risparmia solo se cio' non comporta troppe rinunce. E' costante il numero di cicale, ossia di coloro che preferiscono spendere tutto. Pensando al futuro dell'economia, l'ottimismo prudente registrato nel 2009 rimane tuttora maggioritario, anche se assai ridimensionato: il 45% di ottimisti contro il 37% di pessimisti (in particolare nel Centro Italia gli ottimisti passano dal 57% del 2009 al 39%). Cio' e' certamente legato alle ridotte aspettative rispetto alla ripresa globale ed europea, ma soprattutto al crollo di fiducia nelle prospettive del Paese e del proprio specifico territorio relativamente ai prossimi 2-3 anni. Se nel 2009 gli ottimisti sul futuro del Paese superavano i pessimisti (+4 punti percentuali) ora i pessimisti superano largamente gli ottimisti (i pessimisti sono il 41% contro il 30% di ottimisti). Riguardo, poi, alla situazione locale domina l'aspettativa di stasi, e i pessimisti sono il 30% contro il 23% di ottimisti. In merito alla propria situazione personale, quasi la meta' degli intervistati (il 49%) ritiene che non cambiera', ma i fiduciosi (28%) superano gli sfiduciati (19%). 28/10/2010 9.52